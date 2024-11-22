Лига чемпионов22 ноября 2024, 16:05 | Обновлено 22 ноября 2024, 16:09
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Санкт-Пельтен (Ж) – Барселона (Ж) – 1:4. Разгром от Барсы. Видео голов
Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов среди женщин
22 ноября 2024, 16:05 | Обновлено 22 ноября 2024, 16:09
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21 ноября в рамках 4-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между «Санкт-Пельтен» и «Барселона».
«Барселона» переиграли соперниц со счётом 1:4 на стадионе «Дженерали » в Вене.
Лига чемпионов среди женщин. 4-й тур. 21 ноября
«Санкт-Пельтен» – «Барселона» – 1:4
Голы: Мадль, 59 – Назарет 20, 29, Лопес 31, Путельяс, 57
Видеообзор матча:
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