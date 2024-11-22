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Лига чемпионов
22 ноября 2024, 16:05 | Обновлено 22 ноября 2024, 16:09
9
0

Санкт-Пельтен (Ж) – Барселона (Ж) – 1:4. Разгром от Барсы. Видео голов

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов среди женщин

22 ноября 2024, 16:05 | Обновлено 22 ноября 2024, 16:09
9
0
Санкт-Пельтен (Ж) – Барселона (Ж) – 1:4. Разгром от Барсы. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

21 ноября в рамках 4-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между «Санкт-Пельтен» и «Барселона».

«Барселона» переиграли соперниц со счётом 1:4 на стадионе «Дженерали » в Вене.

Лига чемпионов среди женщин. 4-й тур. 21 ноября

«Санкт-Пельтен» – «Барселона» – 1:4

Голы: Мадль, 59 – Назарет 20, 29, Лопес 31, Путельяс, 57

Видеообзор матча:

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Санкт-Пельтен Барселона Лига чемпионов по футболу среди женщин видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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