1-й тур
Лацио
0:1
Аталанта
'13

Лацио – Аталанта – 0:1. LIVE

Следите за текстовой трансляцией перенесенного поединка 1-го тура чемпионата Италии

  • 30.09.2020 21:45
  • 1618 просмотров
  • 1 комментарий
Лацио – Аталанта – 0:1. LIVE
© twitter.com/atalanta_bc

Чемпионат Италии. 1-й тур.

«Лацио» – «Аталанта» – 0:1

«Лацио»: Томас Стракоша, Штефан Раду, Франческо Ачерби, Патрисио Габбарон, Адам Марушич, Хоакин Корреа, Луис Альберто, Лукас Лейва, Сергей Милинкович-Савич, Фелипе Кайседо, Мануэль Лаццари, Чиро Иммобиле

Запас: Пепе Рейна, Баштуш, Дьяван Андерсон, Николо Армини, Джордан Лукаку, Жан-Даниэль Акпа Акпро, Данило Катальди, Гонсало Эскаланте, Софиан Кийине, Марко Пароло, Бобби Адеканье

«Аталанта»: Марко Спортьелло, Хосе Паломино, Рафаэл Толой, Робин Госенс, Ханс Хатебур, Берат Гьимшити, Ремо Фройлер, Марио Пашалич, Алехандро Гомес, Руслан Малиновский, Дуван Сапата

Запас: Марко Карнесекки, Франческо Росси, Маттия Кальдара, Хоан Мохика, Кристиан Ромеро, Маттео Руджери, Бошко Шутало, Мартен де Рон, Сэм Ламмерс, Луис Муриэль, Амад Траоре

Арбитр: Фабио Мареска

«Стадио Олимпико» (Рим, Италия)

 

10 мин. ГОООЛЛЛ!!! 0:1!!! Гомес от левого угла штрафной навесил на дальнюю штангу и после скидки Хатебура Госенс расстрелял ворота! Поучаствовал в начальной стадии голевой атаки и Малиновский, который сделал рывок в центре поля и перевел мяч в линию атаки!

7 мин. ОПАСНО! Марушич слева ворвался в штрафную Аталанты и не пробил голкипера, а после добивания Иммобиле мяч попал в Паломино!

5 мин. Неудачная атака Лацио.

2 мин. Хозяева поля контролируют мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

 

 

В среду, 30-го октября, состоится перенесенный поединок первого тура чемпионата Италии, в котором «Лацио» будет принимать «Аталанту». Поединок пройдет в Риме на «Стадио Олимпико», начало – 21:45 по киевскому времени.

В прошлом итальянском первенстве «Аталанта» стала лидером по количеству забитых голов. Подтвердил свой атакующий потенциал бергамский клуб и в своем стартовом матче нового чемпионата: команда Джан Пьеро Гасперини обыграла «Торино» со счетом 4:2. «Лацио» также с победы начал Серию А, одолев «Кальяри» – 2:0. Встречи соперников в предыдущем сезоне запомнились бескомпромиссной борьбой с обилием голов. В Риме была зафиксирована ничья со счетом 3:3, а на своем поле «Аталанта» обыграла «бьянкочелести» со счетом 3:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Лацио» – «Аталанта».

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Александр Снитко, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 30.09.2020 22:02
    0
    Русик поучаствовал в атаке. Молодец.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 30.09.2020 22:02
    0
    Русик поучаствовал в атаке. Молодец.
    Ссылка
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