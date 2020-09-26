«Аталанта» в первом матче сезона Серии A забила четыре гола в ворота «Торино» (4:2).
Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на поле на 64-й минуте и в голах участия не принимал.
Лучшие моменты матча Торино - Аталанта
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Мартен де Рон (Аталанта).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреа Белотти (Торино).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Ханс Хатебур (Аталанта).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гомес (Аталанта).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреа Белотти (Торино).
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Источник — Sport.ua
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