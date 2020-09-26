Аталанта снова в деле. Команда забила 4 гола, Малиновский вышел на замену

«Аталанта» в первом матче сезона Серии A снова не разочаровала своих поклонников, которые привыкли к обилию голов.
Команда Джан Пьеро Гасперини, ставшая самой результативной в минувшем чемпионате, новый начала с победы и четырех голов в ворота «Торино».
Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на поле на 64-й минуте и в голах участия не принимал.
Чемпионат Италии. 1-й тур.
Торино - Аталанта 2:4
Голы: Белотти, 11, 43 - Гомес, 13, Муриэль, 21, Хатебор, 42, де Роон, 55
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Источник — Sport.ua
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