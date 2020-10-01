1-й тур
Лацио
1:4
Аталанта
30.09.2020, FT

Лацио — Аталанта — 1:4. Видео голов и обзор матча

Римский клуб потерпел разгромное поражение в поединке 1-го тура Серии А

  • 01.10.2020 02:10
  • 61 просмотр
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Лацио — Аталанта — 1:4. Видео голов и обзор матча
© ФК Лацио

В матче 1-го тура чемпионата Италии по футболу римский «Лацио» проиграл «Аталанте» со счетом 1:4. Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский провел полный матч и отметился результативной передачей.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Лацио» — «Аталанта» — 1:4
Голы: Фелипе Кайседо, 57 — Робин Госенс, 10, Ханс Хатебур, 32, Алехандро Гомес, 41, 61

Лучшие моменты матча Лацио - Аталанта
61' ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гомес (Аталанта).
57' ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Кайседо (Лацио).
41' ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гомес (Аталанта).
32' ГОЛ ! Мяч забил Ханс Хатебур (Аталанта).
10' ГОЛ ! Мяч забил Робин Госенс (Аталанта).
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Источник — YouTube

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