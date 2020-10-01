В матче 1-го тура чемпионата Италии по футболу римский «Лацио» проиграл «Аталанте» со счетом 1:4. Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский провел полный матч и отметился результативной передачей.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Лацио» — «Аталанта» — 1:4
Голы: Фелипе Кайседо, 57 — Робин Госенс, 10, Ханс Хатебур, 32, Алехандро Гомес, 41, 61
Лучшие моменты матча Лацио - Аталанта
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гомес (Аталанта).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Кайседо (Лацио).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гомес (Аталанта).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Ханс Хатебур (Аталанта).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Робин Госенс (Аталанта).
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Источник — YouTube
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