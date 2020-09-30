Чемпионат Италии. 1-й тур.

«Лацио» – «Аталанта» – 1:4

Фелипе Кайседо (57) – Робин Госенс (10), Ханс Хатебур (32), Алехандро Гомес (41, 61)

Адам Марушич (12), Луис Альберто (26), Лукас Лейва (40), Данило Катальди (70), Акпа Акпро (72), Фелипе Кайседо (75) – Берат Джимсити (16), Ремо Фройлер (26), Ханс Хатебур (93)

«Лацио»: Томас Стракоша, Штефан Раду (Баштуш, 58), Франческо Ачерби, Патрисио Габбарон, Адам Марушич, Луис Альберто (Гонсало Эскаланте, 70), Лукас Лейва (Данило Катальди, 50), Сергей Милинкович-Савич (Акпа Акпро, 70), Фелипе Кайседо, Мануэль Лаццари, Чиро Иммобиле

Запас: Пепе Рейна, Дьяван Андерсон, Николо Армини, Джордан Лукаку, Софиан Кийине, Марко Пароло, Бобби Адеканье

«Аталанта»: Марко Спортьелло, Хосе Паломино, Рафаэл Толой, Робин Госенс (Хоан Мохика, 90), Ханс Хатебур, Берат Джимсити (Кристиан Ромеро, 46), Ремо Фройлер, Марио Пашалич, Алехандро Гомес (Луис Муриэль, 82), Руслан Малиновский, Дуван Сапата (Сэм Ламмерс, 82)

Запас: Марко Карнесекки, Франческо Росси, Маттия Кальдара, Маттео Руджери, Бошко Шутало, Амад Траоре

Арбитр: Фабио Мареска

«Стадио Олимпико» (Рим, Италия)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

94 мин. Хатебур грубо сыграл против Иммобиле.

92 мин. Игра идет в центре поля.

90 мин. Арбитр компенсировал 3 минуты.

90 мин. Замена у Аталанты. Вместо Госенса на поле вышел Мохика.

87 мин. ЭХ! После выверенной передачи Малиновского Муриэль с линии штрафной пробил рядом со штангой!

85 мин. Неудачная атака Аталанты.

82 мин. Замены у Аталанты. Вместо Гомеса вышел Муриэль, вместо Сапаты вышел Ламмерс.

79 мин. Игра идет в центре поля.

75 мин. Кайседо был очень недоволен, когда арбитр не дал свисток после его падения на линии штрафной Аталанты.

72 мин. Акпро грубо сыграл против Госенса.

70 мин. Замены у Лацио. Вместо Милинковича-Савича на поле вышел Акпро, а вместо Альберто вышел Эскаланте.

70 мин. Катальди грубо сыграл в центре поля.

69 мин. Малиновский стрельнул со штрафного с дальней дистанции, и мяч попал в защитника.

64 мин. Игра идет в центре поля.

61 мин. ГОООЛЛЛ!!! 1:4!!! Малиновский сделал передачу на Гомеса в левый угол штрафной, и Алехандро классным ударом вонзил мяч в дальний верхний угол!

59 мин. ВОТ ЭТО ДА! Иммобиле вышел один на один с голкипером и не попал в ближний угол!

58 мин. Замена у Лацио. Вместо Раду вышел Баштуш.

57 мин. ГОООЛЛЛ!!! 1:3!!! Милинкович-Савич навесил с левого фланга, и Кайседо, приняв мяч, сумел протолкнуть его в ворота!

56 мин. Замена у Аталанты. Вместо Пашалича на поле вышел де Рон.

55 мин. МОМЕНТ! Марушич бил с лёта с угла вратарской, и Спортьелло среагировал!

52 мин. Иммобиле не сумел обработать мяч в штрафной Аталанты.

50 мин. Замена у Лацио. Вместо Лейвы на поле вышел Катальди.

46 мин. Замена у Аталанты. Вместо Джимсити на поле вышел Ромеро.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

43 мин. Марушич пробил из центральной зоны, и Спортьелло в падении отбил мяч!

41 мин. ГОООЛЛЛ!!! 0:3!!! Малиновский сделал заброс в штрафную, и Габбарон скинул мяч на Гомеса, который приблизился к воротам и нанес точный удар!

40 мин. Лейва грубо сыграл против Гомеса.

37 мин. Неудачная атака Лацио.

34 мин. МОМЕНТ! Ошибся Спортьелло на выходе, а Иммобиле из пределов вратарской пробил в перекладину!!!

32 мин. ГОООЛЛЛ!!! 0:2!!! Госенс с левого фланга сделал идеальный навес на набегающего Хатебура, который с лёта вогнал мяч под перекладину! Провалилась оборона Лацио, никто не накрывал Хатебура.

31 мин. Малиновский получил болезненный удар. Украинцу оказывают медпомощь.

29 мин. Малиновский совершил индивидуальный проход, но его передачу в штрафную перехватил Ачерби.

26 мин. Завелись футболисты, произошла стычка на поле. Альберто и Фройлер получили по горчичнику.

25 мин. После розыгрыша штрафного Альберто неудачно навесил с левого фланга.

23 мин. Игра идет в центре поля.

20 мин. После навеса с левого фланга Луис Альберто головой пробил неточно.

19 мин. Римляне владеют преимуществом.

16 мин. Джимсити сбил Иммобиле и сорвал атаку Лацио.

12 мин. Марушич слишком эмоционально поговорил с арбитром.

10 мин. ГОООЛЛЛ!!! 0:1!!! Гомес от левого угла штрафной навесил на дальнюю штангу и после скидки Хатебура Госенс расстрелял ворота! Поучаствовал в начальной стадии голевой атаки и Малиновский, который сделал рывок в центре поля и перевел мяч в линию атаки!

7 мин. ОПАСНО! Марушич слева ворвался в штрафную Аталанты и не пробил голкипера, а после добивания Иммобиле мяч попал в Паломино!

5 мин. Неудачная атака Лацио.

2 мин. Хозяева поля контролируют мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В среду, 30-го октября, состоится перенесенный поединок первого тура чемпионата Италии, в котором «Лацио» будет принимать «Аталанту». Поединок пройдет в Риме на «Стадио Олимпико», начало – 21:45 по киевскому времени.

В прошлом итальянском первенстве «Аталанта» стала лидером по количеству забитых голов. Подтвердил свой атакующий потенциал бергамский клуб и в своем стартовом матче нового чемпионата: команда Джан Пьеро Гасперини обыграла «Торино» со счетом 4:2. «Лацио» также с победы начал Серию А, одолев «Кальяри» – 2:0. Встречи соперников в предыдущем сезоне запомнились бескомпромиссной борьбой с обилием голов. В Риме была зафиксирована ничья со счетом 3:3, а на своем поле «Аталанта» обыграла «бьянкочелести» со счетом 3:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Лацио» – «Аталанта».