1-й тур
Лацио
1:4
Аталанта
30.09.2020, FT

С ассистом Малиновского. Аталанта на Стадио Олимпико разгромила Лацио

Бергамский клуб одержал уверенную победу

  • 30.09.2020 23:45
  • 1358 просмотров
  • 5 комментариев
С ассистом Малиновского. Аталанта на Стадио Олимпико разгромила Лацио
© twitter.com/officialsslazio

В перенесенном поединке 1-го тура чемпионата Италии «Аталанта» разгромила «Лацио» со счетом 4:1. Принял участие в противостоянии и наш соотечественник Руслан Малиновский.

Уже в первом тайме бергамаски забили в ворота соперников три гола, и в двух из них поучаствовал Малиновский. Сначала украинец в центре поля разогнал атаку и перевел мяч к штрафной на Гомеса. Первая подача у Алехандро не прошла, но затем он навесил на Хатебура, и после скидки Госенс нанес точный удар. Затем защитники «Лацио» «прозевали» в своей штрафной того же Хатебура, который точным ударом замкнул навес Госенса. И под конец тайма Малиновский сделал заброс в штрафную, а защитник хозяев поля выбил мяч на Гомеса, который довел счет до крупного.

В начале второй половины встречи «бьянкочелести», казалось, полны решимости исправить ситуацию. Марушич с угла вратарской не пробил Спортьелло, а Кайседо, который откликнулся на навесную передачу, Милинковича-Савича, отправил мяч в ворота. Сократить счет до минимума мог Иммобиле, не реализовавший выход один на один с голкипером. Наказание за расточительность последовало незамедлительно. Малиновский сделал передачу в штрафную на Гомеса, который блестящим ударом поразил верхний угол. В конце встречи украинец мог стать автором еще одной результативной передачи, но удару Муриэля немного не хватило точности.

«Аталанта», которая в прошлом чемпионате стала самой результативной командой, в двух матчах нового первенства забила уже восемь голов.

Чемпионат Италии. 1-й тур.

«Лацио» – «Аталанта» – 1:4

Фелипе Кайседо (57) – Робин Госенс (10), Ханс Хатебур (32), Алехандро Гомес (41, 61)

Адам Марушич (12), Луис Альберто (26), Лукас Лейва (40), Данило Катальди (70), Акпа Акпро (72), Фелипе Кайседо (75) – Берат Джимсити (16), Ремо Фройлер (26), Ханс Хатебур (93)

«Лацио»: Томас Стракоша, Штефан Раду (Баштуш, 58), Франческо Ачерби, Патрисио Габбарон, Адам Марушич, Хоакин Корреа, Луис Альберто (Гонсало Эскаланте, 70), Лукас Лейва (Данило Катальди, 50), Сергей Милинкович-Савич (Акпа Акпро, 70), Фелипе Кайседо, Мануэль Лаццари, Чиро Иммобиле

«Аталанта»: Марко Спортьелло, Хосе Паломино, Рафаэл Толой, Робин Госенс (Хоан Мохика, 90), Ханс Хатебур, Берат Джимсити (Кристиан Ромеро, 46), Ремо Фройлер, Марио Пашалич, Алехандро Гомес (Луис Муриэль, 82), Руслан Малиновский, Дуван Сапата (Сэм Ламмерс, 82)

Арбитр: Фабио Мареска

«Стадио Олимпико» (Рим, Италия)

ЛАЦИО - АТАЛАНТА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко, Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 01.10.2020 01:19
    0
    Коментатор нормальний. Вопше - класика. Тим даунам з його каналу тре в нього вчитись, як матчі коментувати. А не передавати свої «внутрішні відчуття». Свої внутрішні відчуття будете в дурдомі псіхіатру розказувати, а я хочу нормально подивитись футбол і при цьому шось взнати, а не брєд від колег Михайлюка слухати
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 01.10.2020 00:55
    0
    Підтримую вас, Oleksandr Melnychuk, та you.me.owls from space,
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    Manticora
    online
      Manticora, 01.10.2020 00:25
    +1
    Аталанта опять начинает колотить мячи!! Молодцы!! думаю опять будет самой результативной в серии а!!
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    you.me.owls from space
      you.me.owls from space, 01.10.2020 00:15
    +3
    На нормальных платформах это дело быстро банят. Но у нас нормальных нет.
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    Oleksandr Melnychuk
    online
      Oleksandr Melnychuk, 01.10.2020 00:12
    +8
    Не пам'ятаю скільки років точто вже читаю цей сайт кожного дня, точно більше 10!!! Але після перегляду і прочитаних коментарів, у мене завжди одна думка. Як ви мене за*бали!!!!!!!!!(глори Динамо і Шахтаря) На кожній гілці, не важливо яка тебма, чи збірна, чи кубок, чи навіть біатлон, ви завжди хочете мірятись трусами і один одного обсирати. Навіть під час війни, ви міряєтесь, хто з вас більше прислужився...
    Ну ок, кожний хоче повиЙО. Але адекватів з вас, відсотків 10 "потолок".
    Вже навіть не хочу згадувати, що в 2014-му, дніпропетровські чи харківські у бік львів'ян писали, що вони "бандерівці". А що казати за "донєцких"? Історія і час змінили "бандерівців" на "патріотів", і як не дивно, вони з'явились вже і в Харкові і в Дніпрі)) Але ций час не змінив тих неадекватів, які навіть на цьому сайті не дають спокійно висловити свою думку і спокійно поспілкуватись бо їм потрібно пообсирати один одного. Заходиш під новину, а там два оленя один одному по 100 смс пишуть...Та обмінюйтесь одразу телефонами і міряйтесь п...ми в лічку!!! Сикотно так?)) П.здюки б8я, за8бали вже!!!!!!! В іншому місці висловлюйте своє прригнічене "его".....
    Ссылка
    Oleksandr Melnychuk
    online
      Oleksandr Melnychuk, 01.10.2020 00:12
    +8
    Не пам'ятаю скільки років точто вже читаю цей сайт кожного дня, точно більше 10!!! Але після перегляду і прочитаних коментарів, у мене завжди одна думка. Як ви мене за*бали!!!!!!!!!(глори Динамо і Шахтаря) На кожній гілці, не важливо яка тебма, чи збірна, чи кубок, чи навіть біатлон, ви завжди хочете мірятись трусами і один одного обсирати. Навіть під час війни, ви міряєтесь, хто з вас більше прислужився...
    Ну ок, кожний хоче повиЙО. Але адекватів з вас, відсотків 10 "потолок".
    Вже навіть не хочу згадувати, що в 2014-му, дніпропетровські чи харківські у бік львів'ян писали, що вони "бандерівці". А що казати за "донєцких"? Історія і час змінили "бандерівців" на "патріотів", і як не дивно, вони з'явились вже і в Харкові і в Дніпрі)) Але ций час не змінив тих неадекватів, які навіть на цьому сайті не дають спокійно висловити свою думку і спокійно поспілкуватись бо їм потрібно пообсирати один одного. Заходиш під новину, а там два оленя один одному по 100 смс пишуть...Та обмінюйтесь одразу телефонами і міряйтесь п...ми в лічку!!! Сикотно так?)) П.здюки б8я, за8бали вже!!!!!!! В іншому місці висловлюйте своє прригнічене "его".....
    Ссылка
    you.me.owls from space
      you.me.owls from space, 01.10.2020 00:15
    +3
    На нормальных платформах это дело быстро банят. Но у нас нормальных нет.
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 01.10.2020 00:25
    +1
    Аталанта опять начинает колотить мячи!! Молодцы!! думаю опять будет самой результативной в серии а!!
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 01.10.2020 01:19
    0
    Коментатор нормальний. Вопше - класика. Тим даунам з його каналу тре в нього вчитись, як матчі коментувати. А не передавати свої «внутрішні відчуття». Свої внутрішні відчуття будете в дурдомі псіхіатру розказувати, а я хочу нормально подивитись футбол і при цьому шось взнати, а не брєд від колег Михайлюка слухати
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 01.10.2020 00:55
    0
    Підтримую вас, Oleksandr Melnychuk, та you.me.owls from space,
    Ссылка
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