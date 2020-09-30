С ассистом Малиновского. Аталанта на Стадио Олимпико разгромила Лацио

В перенесенном поединке 1-го тура чемпионата Италии «Аталанта» разгромила «Лацио» со счетом 4:1. Принял участие в противостоянии и наш соотечественник Руслан Малиновский.

Уже в первом тайме бергамаски забили в ворота соперников три гола, и в двух из них поучаствовал Малиновский. Сначала украинец в центре поля разогнал атаку и перевел мяч к штрафной на Гомеса. Первая подача у Алехандро не прошла, но затем он навесил на Хатебура, и после скидки Госенс нанес точный удар. Затем защитники «Лацио» «прозевали» в своей штрафной того же Хатебура, который точным ударом замкнул навес Госенса. И под конец тайма Малиновский сделал заброс в штрафную, а защитник хозяев поля выбил мяч на Гомеса, который довел счет до крупного.

В начале второй половины встречи «бьянкочелести», казалось, полны решимости исправить ситуацию. Марушич с угла вратарской не пробил Спортьелло, а Кайседо, который откликнулся на навесную передачу, Милинковича-Савича, отправил мяч в ворота. Сократить счет до минимума мог Иммобиле, не реализовавший выход один на один с голкипером. Наказание за расточительность последовало незамедлительно. Малиновский сделал передачу в штрафную на Гомеса, который блестящим ударом поразил верхний угол. В конце встречи украинец мог стать автором еще одной результативной передачи, но удару Муриэля немного не хватило точности.

«Аталанта», которая в прошлом чемпионате стала самой результативной командой, в двух матчах нового первенства забила уже восемь голов.

Чемпионат Италии. 1-й тур.

«Лацио» – «Аталанта» – 1:4

Фелипе Кайседо (57) – Робин Госенс (10), Ханс Хатебур (32), Алехандро Гомес (41, 61)

Адам Марушич (12), Луис Альберто (26), Лукас Лейва (40), Данило Катальди (70), Акпа Акпро (72), Фелипе Кайседо (75) – Берат Джимсити (16), Ремо Фройлер (26), Ханс Хатебур (93)

«Лацио»: Томас Стракоша, Штефан Раду (Баштуш, 58), Франческо Ачерби, Патрисио Габбарон, Адам Марушич, Хоакин Корреа, Луис Альберто (Гонсало Эскаланте, 70), Лукас Лейва (Данило Катальди, 50), Сергей Милинкович-Савич (Акпа Акпро, 70), Фелипе Кайседо, Мануэль Лаццари, Чиро Иммобиле

«Аталанта»: Марко Спортьелло, Хосе Паломино, Рафаэл Толой, Робин Госенс (Хоан Мохика, 90), Ханс Хатебур, Берат Джимсити (Кристиан Ромеро, 46), Ремо Фройлер, Марио Пашалич, Алехандро Гомес (Луис Муриэль, 82), Руслан Малиновский, Дуван Сапата (Сэм Ламмерс, 82)

Арбитр: Фабио Мареска

«Стадио Олимпико» (Рим, Италия)

ЛАЦИО - АТАЛАНТА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА