Даниэле Де Росси прокомментировал сложную победу Ромы над Удинезе

Наставник «Ромы» Даниэле Де Росси подвел итоги победы своих футболистов над «Удинезе» (2:1) в рамках матча 32-го тура чемпионата Италии (1:2).

«Я разговаривал с ребятами, шутил с ними, что я не знаю, что я должен делать. Мне никогда раньше не приходилось готовиться к 20-ти минутному матчу (поединок начался с 79-й минуты).

Замены? Возможно, через минуту или около того после начала я понял, что нам, возможно, придется внести некоторые изменения, чтобы обеспечить нам больше баланса», – сказал Де Росси

Напомним, что 14 апреля на 73-й минуте матча защитник «волков» Эван Ндика лег на газон и начал жаловаться на боль в груди. Его забрал медперсонал. Вскоре игру остановили. На переносе матча настаивал именно Де Росси.