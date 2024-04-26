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Италия
26 апреля 2024, 03:08 | Обновлено 26 апреля 2024, 03:10
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0

Даниэле Де Росси прокомментировал сложную победу Ромы над Удинезе

Наставник «волков» признал, что был немного не собраным из-за специфики матча

26 апреля 2024, 03:08 | Обновлено 26 апреля 2024, 03:10
26
0
Даниэле Де Росси прокомментировал сложную победу Ромы над Удинезе
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Ромы» Даниэле Де Росси подвел итоги победы своих футболистов над «Удинезе» (2:1) в рамках матча 32-го тура чемпионата Италии (1:2).

«Я разговаривал с ребятами, шутил с ними, что я не знаю, что я должен делать. Мне никогда раньше не приходилось готовиться к 20-ти минутному матчу (поединок начался с 79-й минуты).

Замены? Возможно, через минуту или около того после начала я понял, что нам, возможно, придется внести некоторые изменения, чтобы обеспечить нам больше баланса», – сказал Де Росси

Напомним, что 14 апреля на 73-й минуте матча защитник «волков» Эван Ндика лег на газон и начал жаловаться на боль в груди. Его забрал медперсонал. Вскоре игру остановили. На переносе матча настаивал именно Де Росси.

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Даниэле Де Росси Рома Рим Удинезе Удинезе - Рома чемпионат Италии по футболу
Руслан Травкин Источник: Football-Italia
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