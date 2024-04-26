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26 апреля 2024, 02:20 |
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Удинезе – Рома – 1:2. Победный мяч на 95-й минуте. Видео голов и обзор 

Смотрите видеообзор поединка 32-го тура Серии А

26 апреля 2024, 02:20 |
20
0
Удинезе – Рома – 1:2. Победный мяч на 95-й минуте. Видео голов и обзор 
Getty Images/Global Images Ukraine

25 апреля состоялась доигровка матча 32-го тура Серии А «Удинезе» – «Рома».

Ресстарт встречи произошел на 79-й минуте при счете 1:1. «Волки» старались вырвать победу и добились своего. Победный мяч Браян Кристанте забил на 90+5 минуте.

Благодаря триумфу «Рома» закрепилась на пятом месте – 58 очков за 33 игры. «Удинезе» идет на 17-м месте, имея в активе 28 баллов.

Серия А. 33-й тур, 25 апреля (доигрывание)

Удинезе – Рома – 1:2

Голы: Перейра, 23 – Лукаку, 62, Кристанте, 90+5.

Видеообзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Бриан Кристанте (Рома).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Рома).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Перейра (Удинезе).
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Рома Рим Удинезе Удинезе - Рома видео голов и обзор чемпионат Италии по футболу
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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