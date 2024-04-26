25 апреля состоялась доигровка матча 32-го тура Серии А «Удинезе» – «Рома».

Ресстарт встречи произошел на 79-й минуте при счете 1:1. «Волки» старались вырвать победу и добились своего. Победный мяч Браян Кристанте забил на 90+5 минуте.

Благодаря триумфу «Рома» закрепилась на пятом месте – 58 очков за 33 игры. «Удинезе» идет на 17-м месте, имея в активе 28 баллов.

Серия А. 33-й тур, 25 апреля (доигрывание)

Удинезе – Рома – 1:2

Голы: Перейра, 23 – Лукаку, 62, Кристанте, 90+5.

Видеообзор матча