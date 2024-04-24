Удинезе – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 апреля в 21:00 доигрывание матча чемпионата Италии
В четверг, 25 апреля, состоится доигрывание матча 32-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором встретятся «Удинезе» и «Рома».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Удине на стадионе «Стадио Фриули». 14 апреля игра была прервана. Команды доиграют последние 19 минут матча при счете 1:1.
Начало поединка запланировано в 21:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Удинезе – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
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