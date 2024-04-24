Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Удинезе – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Удинезе
25.04.2024 21:00 – Матч прерван, 70’ 1 : 1
Рома
Матч прерван на 73-й минуте, так как потерял сознание защитник гостей Эван Н'Дика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
24 апреля 2024, 16:29 | Обновлено 24 апреля 2024, 16:31
15
0

Удинезе – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 апреля в 21:00 доигрывание матча чемпионата Италии

24 апреля 2024, 16:29 | Обновлено 24 апреля 2024, 16:31
15
0
Удинезе – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 25 апреля, состоится доигрывание матча 32-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором встретятся «Удинезе» и «Рома».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Удине на стадионе «Стадио Фриули». 14 апреля игра была прервана. Команды доиграют последние 19 минут матча при счете 1:1.

Начало поединка запланировано в 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Удинезе – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Рома).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Перейра (Удинезе).
По теме:
Ювентус – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полузащитник Лацио в свое время мог оказаться в Динамо
Пиоли стал тренером-антирекордсменом миланских дерби
Рома Рим Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журналист: «Если Эвертон вылетит, то другой клуб АПЛ захочет Миколенко»
Футбол | 24 апреля 2024, 12:47 8
Журналист: «Если Эвертон вылетит, то другой клуб АПЛ захочет Миколенко»
Журналист: «Если Эвертон вылетит, то другой клуб АПЛ захочет Миколенко»

Энди Брассел оценил выступления украинских легионеров в этом сезоне АПЛ

Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина
Футбол | 24 апреля 2024, 07:01 8
Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина
Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина

По последним слухам, Андрей не согласился на продление контракта и может покинуть клуб

Золотая бутса. Кейн значительно оторвался. Какое место занимает Довбик?
Футбол | 24.04.2024, 06:25
Золотая бутса. Кейн значительно оторвался. Какое место занимает Довбик?
Золотая бутса. Кейн значительно оторвался. Какое место занимает Довбик?
Игрок Реала заявил, что гол Барселоны в ворота Лунина должны были отменить
Футбол | 24.04.2024, 07:31
Игрок Реала заявил, что гол Барселоны в ворота Лунина должны были отменить
Игрок Реала заявил, что гол Барселоны в ворота Лунина должны были отменить
Эвертон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 24.04.2024, 15:02
Эвертон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эвертон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинченко поучаствовал. Арсенал уничтожил Челси с Мудриком на Эмирейтс
Зинченко поучаствовал. Арсенал уничтожил Челси с Мудриком на Эмирейтс
23.04.2024, 23:59 85
Футбол
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
23.04.2024, 12:00
Футбол
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
22.04.2024, 21:45 12
Футбол
Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ
Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ
23.04.2024, 22:36 40
Футбол
Букмекеры назвали еще одного неожиданного претендента на трансфер Довбика
Букмекеры назвали еще одного неожиданного претендента на трансфер Довбика
23.04.2024, 03:55
Футбол
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
22.04.2024, 21:31 2
Футбол
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
24.04.2024, 08:01 1
Футбол
Букмекеры назвали наиболее вероятный клуб, в который перейдет Судаков
Букмекеры назвали наиболее вероятный клуб, в который перейдет Судаков
23.04.2024, 18:42 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем