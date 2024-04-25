Все ближе к ЛЧ. Рома вырвала три очка в доигрывании матча с Удинезе
Римляне вырвали победу на 90+5 минуте
В четверг, 25 апреля, состоялось доигрывание матча 32-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором встретились «Удинезе» и «Рома».
Игра прошла в Удине на стадионе «Стадио Фриули». 14 апреля игра была прервана. Команды начали матч с 79-й минуты при счете 1:1. Победу столичному клубу принес Бриан Кристанте на 90+5-й минуте.
Благодаря этой победе «Рома» закрепилась на 5 месте в турнирной таблице Серии А, что позволяет ей квалифицироваться в Лигу чемпионов.
Серия А. 33-й тур, 25 апреля (доигрывание)
Удинезе – Рома – 1:2
Голы: Перейра, 23 – Лукаку, 62, Кристанте, 90+5.
Видеообзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|33
|27
|5
|1
|79 - 18
|86
|2
|Милан
|33
|21
|6
|6
|64 - 39
|69
|3
|Ювентус
|33
|18
|10
|5
|47 - 26
|64
|4
|Болонья
|33
|17
|11
|5
|48 - 26
|62
|5
|Рома
|33
|17
|7
|9
|59 - 39
|58
|6
|Аталанта
|32
|16
|6
|10
|59 - 37
|54
|7
|Лацио
|33
|16
|4
|13
|42 - 35
|52
|8
|Наполи
|33
|13
|10
|10
|50 - 41
|49
|9
|Фиорентина
|32
|13
|8
|11
|45 - 36
|47
|10
|Торино
|33
|11
|13
|9
|31 - 29
|46
|11
|Монца
|33
|11
|10
|12
|35 - 43
|43
|12
|Дженоа
|33
|9
|12
|12
|35 - 40
|39
|13
|Лечче
|33
|8
|11
|14
|30 - 48
|35
|14
|Кальяри
|33
|7
|11
|15
|36 - 56
|32
|15
|Эллас Верона
|33
|7
|10
|16
|31 - 44
|31
|16
|Эмполи
|33
|8
|7
|18
|26 - 48
|31
|17
|Удинезе
|33
|4
|16
|13
|31 - 50
|28
|18
|Фрозиноне
|33
|6
|10
|17
|40 - 63
|28
|19
|Сассуоло
|33
|6
|8
|19
|39 - 65
|26
|20
|Салернитана
|33
|2
|9
|22
|26 - 70
|15
🟨 FULL-TIME 🟥— AS Roma English (@ASRomaEN) April 25, 2024
Unbelievable. Three points on the road! 🤩#ASRoma | #UdineseRoma pic.twitter.com/quRjvLcx9a
События матча
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