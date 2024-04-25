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Чемпионат Италии
Удинезе
25.04.2024 21:00 – FT 1 : 2
Рома
14 апреля матч прерван на 73-й минуте, так как потерял сознание защитник гостей Эван Н'Дика
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Италия
25 апреля 2024, 22:03 | Обновлено 25 апреля 2024, 22:24
368
0

Все ближе к ЛЧ. Рома вырвала три очка в доигрывании матча с Удинезе

Римляне вырвали победу на 90+5 минуте

25 апреля 2024, 22:03 | Обновлено 25 апреля 2024, 22:24
368
0
Все ближе к ЛЧ. Рома вырвала три очка в доигрывании матча с Удинезе
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Рома

В четверг, 25 апреля, состоялось доигрывание матча 32-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором встретились «Удинезе» и «Рома».

Игра прошла в Удине на стадионе «Стадио Фриули». 14 апреля игра была прервана. Команды начали матч с 79-й минуты при счете 1:1. Победу столичному клубу принес Бриан Кристанте на 90+5-й минуте.

Благодаря этой победе «Рома» закрепилась на 5 месте в турнирной таблице Серии А, что позволяет ей квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Серия А. 33-й тур, 25 апреля (доигрывание)

Удинезе – Рома – 1:2
Голы: Перейра, 23 – Лукаку, 62, Кристанте, 90+5.

Видеообзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Интер Милан 33 27 5 1 79 - 18 86
2 Милан 33 21 6 6 64 - 39 69
3 Ювентус 33 18 10 5 47 - 26 64
4 Болонья 33 17 11 5 48 - 26 62
5 Рома 33 17 7 9 59 - 39 58
6 Аталанта 32 16 6 10 59 - 37 54
7 Лацио 33 16 4 13 42 - 35 52
8 Наполи 33 13 10 10 50 - 41 49
9 Фиорентина 32 13 8 11 45 - 36 47
10 Торино 33 11 13 9 31 - 29 46
11 Монца 33 11 10 12 35 - 43 43
12 Дженоа 33 9 12 12 35 - 40 39
13 Лечче 33 8 11 14 30 - 48 35
14 Кальяри 33 7 11 15 36 - 56 32
15 Эллас Верона 33 7 10 16 31 - 44 31
16 Эмполи 33 8 7 18 26 - 48 31
17 Удинезе 33 4 16 13 31 - 50 28
18 Фрозиноне 33 6 10 17 40 - 63 28
19 Сассуоло 33 6 8 19 39 - 65 26
20 Салернитана 33 2 9 22 26 - 70 15
Полная таблица

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Бриан Кристанте (Рома).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Рома).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Перейра (Удинезе).
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Бриан Кристанте Рома Рим Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу Удинезе - Рома видео голов и обзор Ромелу Лукаку Роберто Перейра
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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