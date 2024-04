Все ближе к ЛЧ. Рома вырвала три очка в доигрывании матча с Удинезе

В четверг, 25 апреля, состоялось доигрывание матча 32-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором встретились «Удинезе» и «Рома».

Игра прошла в Удине на стадионе «Стадио Фриули». 14 апреля игра была прервана. Команды начали матч с 79-й минуты при счете 1:1. Победу столичному клубу принес Бриан Кристанте на 90+5-й минуте.

Благодаря этой победе «Рома» закрепилась на 5 месте в турнирной таблице Серии А, что позволяет ей квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Серия А. 33-й тур, 25 апреля (доигрывание)

Удинезе – Рома – 1:2

Голы: Перейра, 23 – Лукаку, 62, Кристанте, 90+5.

