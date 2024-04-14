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Чемпионат Италии
Удинезе
14.04.2024 19:00 – Матч прерван, 70’ 1 : 1
Рома
Матч прерван на 73-й минуте, так как потерял сознание защитник гостей Эван Н'Дика
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Италия
14 апреля 2024, 21:25 | Обновлено 14 апреля 2024, 21:41
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ФОТО. Игрок Ромы внезапно упал на газон и потерял сознание. Матч прерван

14 апреля римляне должны были завершить поединок 32-го тура против Удинезе

14 апреля 2024, 21:25 | Обновлено 14 апреля 2024, 21:41
2510
0
ФОТО. Игрок Ромы внезапно упал на газон и потерял сознание. Матч прерван
Getty Images/Global Images Ukraine

14 апреля стартовал матч 32-го тура Серии А между командами «Удинезе» и «Рома» Рим.

24-летний защитник римлян Эван Н'Дика из Кот-Д'Ивуара вышел на поле в стартовом составе.

На 73-й минуте поединка футболист упал на газон и держался за грудь, а затем потерял сознание. Его привели в чувство только с помощью дефибриллятора. У футболиста подозрения на сердечный приступ.

Поединок был прерван при счете 1:1 и не будет доигран сегодня, 14 апреля.

ФОТО. Игрок Ромы внезапно упал на газон и потерял сознание. Матч прерван

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Рома).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Перейра (Удинезе).
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Эван Н'Дика фото травма сердечный приступ Рома Рим Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу прерванные матчи потеря сознания
Источник Sport.ua
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