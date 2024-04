14 апреля стартовал матч 32-го тура Серии А между командами «Удинезе» и «Рома» Рим.

24-летний защитник римлян Эван Н'Дика из Кот-Д'Ивуара вышел на поле в стартовом составе.

На 73-й минуте поединка футболист упал на газон и держался за грудь, а затем потерял сознание. Его привели в чувство только с помощью дефибриллятора. У футболиста подозрения на сердечный приступ.

Поединок был прерван при счете 1:1 и не будет доигран сегодня, 14 апреля.

ФОТО. Игрок Ромы внезапно упал на газон и потерял сознание. Матч прерван

Game between Udinese and Roma called off due to Evan N’Dicka collapsing with chest pains 💔



Always an awful sight to see, hope he can recover from this 🙏🏼 pic.twitter.com/7cLJ0lw8RY