ФОТО. Игрок Ромы внезапно упал на газон и потерял сознание. Матч прерван
14 апреля римляне должны были завершить поединок 32-го тура против Удинезе
14 апреля стартовал матч 32-го тура Серии А между командами «Удинезе» и «Рома» Рим.
24-летний защитник римлян Эван Н'Дика из Кот-Д'Ивуара вышел на поле в стартовом составе.
На 73-й минуте поединка футболист упал на газон и держался за грудь, а затем потерял сознание. Его привели в чувство только с помощью дефибриллятора. У футболиста подозрения на сердечный приступ.
Поединок был прерван при счете 1:1 и не будет доигран сегодня, 14 апреля.
ФОТО. Игрок Ромы внезапно упал на газон и потерял сознание. Матч прерван
Game between Udinese and Roma called off due to Evan N’Dicka collapsing with chest pains 💔— Uncle Sharma 🎙️ (@RSharmzz) April 14, 2024
Always an awful sight to see, hope he can recover from this 🙏🏼 pic.twitter.com/7cLJ0lw8RY
События матча
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