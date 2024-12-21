Серия А. Наполи спокойно обыграл Дженоа. Болонья не оставила шансов Торино
Состоялись несколько матчей 17 тура Серии А
В выездном поединке 17-го тура итальянской Серии А «Болонья» одержала убедительную победу над «Торино» (0:2).
На старте поединка форвард гостей Сантьяго Кастро не реализовал пенальти, но в концовке второй половины встречи «Болонья» добилась своего. Победу гостям принесли голы Далинга и Побега.
В еще одном матче дня «Дженоа», за который выступает Руслан Малиновский дома противостоял «Наполи». Гости одержали спокойную победу, забив два гола уже на старте поединка. Точными ударами отличились Ангисса и Ррахмани.«Дженоа» отквитал один мяч усилиями Пинамонти, но больше их не хватило.
Серия А. 17-й тур. 21 декабря.
Торино – Болонья – 0:2
Голы: Даллинга, 71, Побега, 80.
Дженоа – Наполи – 1:2
Голы: Пинамонти, 51 – Ангисса, 15, Ррахмани, 23
События матча
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