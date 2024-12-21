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Торино
21.12.2024 16:00 – FT 0 : 2
Болонья
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Италия
21 декабря 2024, 22:32 |
86
0

Серия А. Наполи спокойно обыграл Дженоа. Болонья не оставила шансов Торино

Состоялись несколько матчей 17 тура Серии А

21 декабря 2024, 22:32 |
86
0
Серия А. Наполи спокойно обыграл Дженоа. Болонья не оставила шансов Торино
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженоа – Наполи

В выездном поединке 17-го тура итальянской Серии А «Болонья» одержала убедительную победу над «Торино» (0:2).

На старте поединка форвард гостей Сантьяго Кастро не реализовал пенальти, но в концовке второй половины встречи «Болонья» добилась своего. Победу гостям принесли голы Далинга и Побега.

В еще одном матче дня «Дженоа», за который выступает Руслан Малиновский дома противостоял «Наполи». Гости одержали спокойную победу, забив два гола уже на старте поединка. Точными ударами отличились Ангисса и Ррахмани.«Дженоа» отквитал один мяч усилиями Пинамонти, но больше их не хватило.

Серия А. 17-й тур. 21 декабря.

Торино – Болонья – 0:2

Голы: Даллинга, 71, Побега, 80.

Дженоа – Наполи – 1:2

Голы: Пинамонти, 51 – Ангисса, 15, Ррахмани, 23

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Томмазо Побега (Болонья).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Тейс Даллинга (Болонья).
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Серия A чемпионат Италии по футболу Наполи Дженоа Торино Болонья Тейс Даллинга Томмазо Побега Андре-Франк Замбо-Ангисса Андреа Пинамонти Амир Ррахмани
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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