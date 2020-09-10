ВИДЕО. Как Серена приняла подачу левой рукой и выиграла очко

Легендарная американка Серена Уильямс продолжает свой тернистый путь на Открытом чемпионата США по теннису.
В матче 1/2 финала против болгарки Цветаны Пиронковой Уильямс-младшей пришлось не только отыграться после проигрыша первого сета, но и принимать нестандартные решение. В одном из моментов ей удалось дотянуться до мяча на приеме лишь левой рукой. Любопытно, что это очко она выиграла.
Напомним, в полуфинале американка встретится с Викторией Азаренко из Беларуси.
Lefty, righty, it doesn't matter for @serenawilliams.— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2020
She made two left-handed shots and won both points in her QF. 😱 pic.twitter.com/bCd7InUwJM
Источник — US Open
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