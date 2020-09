ВИДЕО. Как Серена приняла подачу левой рукой и выиграла очко

Легендарная американка Серена Уильямс продолжает свой тернистый путь на Открытом чемпионата США по теннису.

В матче 1/2 финала против болгарки Цветаны Пиронковой Уильямс-младшей пришлось не только отыграться после проигрыша первого сета, но и принимать нестандартные решение. В одном из моментов ей удалось дотянуться до мяча на приеме лишь левой рукой. Любопытно, что это очко она выиграла.

Напомним, в полуфинале американка встретится с Викторией Азаренко из Беларуси.

Lefty, righty, it doesn't matter for @serenawilliams.



She made two left-handed shots and won both points in her QF. 😱 pic.twitter.com/bCd7InUwJM