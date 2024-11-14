Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Божественная! Жена Месси показала свою невероятную красоту
Другие новости
14 ноября 2024, 03:23 |
234
0

ФОТО. Божественная! Жена Месси показала свою невероятную красоту

Антонела Роккуццо провела рекламную интеграцию и заслепила всех...

14 ноября 2024, 03:23 |
234
0
ФОТО. Божественная! Жена Месси показала свою невероятную красоту
Instagram. Антонела Роккуццо

Жена нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля МессиАнтонела Роккуццо – опубликовала новые фото на своей странице в Instagram.

Модель и инфлюенсер разместила рекламную интеграцию для компании «Tiffany & Co» и для «Latin American Fashion Summit», сопроводив всё это своими роскошными снимками в ювелирных изделиях от бренда.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Антонела выглядит великолепно в этом аутфите – всё подобрано таким образом, чтобы выгодно подчеркнуть красоту жены Месси:

«Божественная», «Роскошная», «Такая же захватывающая, как и лучший футболист мира», – поклонники Антонелы и Лионеля были в восторге от нового появления красавицы на публике.

По теме:
ВИДЕО. Нападающий киевского Динамо проявил себя в роли отца. Это топ
ФОТО. Футболист сборной Украины сменил имидж перед матчами Лиги Наций
ФОТО. Девушка украинского легионера впечатлила новыми снимками
Лионель Месси Антонела Роккуццо фото lifestyle сборная Аргентины по футболу Интер Майами
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Это была худшая ошибка. Анчелотти признался, почему его уволили из Реала
Футбол | 13 ноября 2024, 07:49 1
Это была худшая ошибка. Анчелотти признался, почему его уволили из Реала
Это была худшая ошибка. Анчелотти признался, почему его уволили из Реала

Главный тренер мадридцев запросил слишком большую зарплату

ФОТО. Как звездный футболист спас жизнь человеку
Футбол | 14 ноября 2024, 01:51 0
ФОТО. Как звездный футболист спас жизнь человеку
ФОТО. Как звездный футболист спас жизнь человеку

Бруну Фернандеш стал самым настоящим героем...

Ему 52 года. Бывший соперник Кличко возвращается в ринг
Бокс | 13.11.2024, 14:41
Ему 52 года. Бывший соперник Кличко возвращается в ринг
Ему 52 года. Бывший соперник Кличко возвращается в ринг
ФОТО. На улице апокалипсис! Жена Реброва жалуется на жизнь в Испании
Футбол | 14.11.2024, 01:15
ФОТО. На улице апокалипсис! Жена Реброва жалуется на жизнь в Испании
ФОТО. На улице апокалипсис! Жена Реброва жалуется на жизнь в Испании
Назван самый шокирующий нокаут в истории хевивейта. В списке есть украинец
Бокс | 13.11.2024, 07:15
Назван самый шокирующий нокаут в истории хевивейта. В списке есть украинец
Назван самый шокирующий нокаут в истории хевивейта. В списке есть украинец
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
12.11.2024, 11:42 181
Футбол
Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
12.11.2024, 13:21 25
Футбол
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
12.11.2024, 07:50 1
Бокс
Украинский спорт нуждается в эффективном сотрудничестве
Украинский спорт нуждается в эффективном сотрудничестве
12.11.2024, 16:40
Мир азарта
Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
12.11.2024, 21:29 6
Бокс
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
12.11.2024, 12:58 59
Футбол
Не Касильяс и не Нойер. Назван лучший вратарь XXI века
Не Касильяс и не Нойер. Назван лучший вратарь XXI века
12.11.2024, 09:52 19
Футбол
«Это моя мечта». Кассано хочет, чтобы Рому возглавил бывший тренер Шахтера
«Это моя мечта». Кассано хочет, чтобы Рому возглавил бывший тренер Шахтера
12.11.2024, 21:42 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем