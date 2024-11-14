ФОТО. Божественная! Жена Месси показала свою невероятную красоту
Антонела Роккуццо провела рекламную интеграцию и заслепила всех...
Жена нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси – Антонела Роккуццо – опубликовала новые фото на своей странице в Instagram.
Модель и инфлюенсер разместила рекламную интеграцию для компании «Tiffany & Co» и для «Latin American Fashion Summit», сопроводив всё это своими роскошными снимками в ювелирных изделиях от бренда.
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Антонела выглядит великолепно в этом аутфите – всё подобрано таким образом, чтобы выгодно подчеркнуть красоту жены Месси:
«Божественная», «Роскошная», «Такая же захватывающая, как и лучший футболист мира», – поклонники Антонелы и Лионеля были в восторге от нового появления красавицы на публике.
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