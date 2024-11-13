Клаудио РАНЬЕРИ: «Трудная задача? Поэтому они меня и позвали!»

73-летний итальянский специалист Клаудио Раньери коротко высказался о своем назначении на пост главного тренера римской Ромы:

«Предстоит решить трудную задачу? Поэтому они меня и позвали! Мы готовы. Мы едем», – заявил Раньери.

Клаудио уже прибыл в Рим, где его в аэропорту встречала большая толпа фанатов и журналистов.

Раньери уже возглавлял волков с 2009 по 2011 годы, а также в 2019 году. Последним его клубом был итальянский Кальяри.

В составе Ромы выступает украинский бомбардир Артем Довбик, который в нынешнем сезоне забил шесть голов.

ВИДЕО. Клаудмо Раньери прибыл в Рим. Он возглавит Рому

🔥🔥🔥 Lo sbarco di #Ranieri a Fiumicino accolto a 200 tifosi e da @cobollifla pic.twitter.com/RqjzS0UjaQ — Retesport 104.2fm (@ReteSport) November 13, 2024