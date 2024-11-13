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  4. Клаудио РАНЬЕРИ: «Трудная задача? Поэтому они меня и позвали!»
Италия
13 ноября 2024, 23:42 |
537
0

Клаудио РАНЬЕРИ: «Трудная задача? Поэтому они меня и позвали!»

Известный специалист уже прибыл в Рим и в скором времени возглавит Рому

13 ноября 2024, 23:42 |
537
0
Клаудио РАНЬЕРИ: «Трудная задача? Поэтому они меня и позвали!»
Twitter

73-летний итальянский специалист Клаудио Раньери коротко высказался о своем назначении на пост главного тренера римской Ромы:

«Предстоит решить трудную задачу? Поэтому они меня и позвали! Мы готовы. Мы едем», – заявил Раньери.

Клаудио уже прибыл в Рим, где его в аэропорту встречала большая толпа фанатов и журналистов.

Раньери уже возглавлял волков с 2009 по 2011 годы, а также в 2019 году. Последним его клубом был итальянский Кальяри.

В составе Ромы выступает украинский бомбардир Артем Довбик, который в нынешнем сезоне забил шесть голов.

ВИДЕО. Клаудмо Раньери прибыл в Рим. Он возглавит Рому

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Клаудио Раньери Рома Рим назначение тренера видео фанаты болельщики Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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