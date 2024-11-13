Клаудио РАНЬЕРИ: «Трудная задача? Поэтому они меня и позвали!»
Известный специалист уже прибыл в Рим и в скором времени возглавит Рому
73-летний итальянский специалист Клаудио Раньери коротко высказался о своем назначении на пост главного тренера римской Ромы:
«Предстоит решить трудную задачу? Поэтому они меня и позвали! Мы готовы. Мы едем», – заявил Раньери.
Клаудио уже прибыл в Рим, где его в аэропорту встречала большая толпа фанатов и журналистов.
Раньери уже возглавлял волков с 2009 по 2011 годы, а также в 2019 году. Последним его клубом был итальянский Кальяри.
В составе Ромы выступает украинский бомбардир Артем Довбик, который в нынешнем сезоне забил шесть голов.
ВИДЕО. Клаудмо Раньери прибыл в Рим. Он возглавит Рому
🔥🔥🔥 Lo sbarco di #Ranieri a Fiumicino accolto a 200 tifosi e da @cobollifla pic.twitter.com/RqjzS0UjaQ— Retesport 104.2fm (@ReteSport) November 13, 2024
🔙 Claudio #Ranieri è tornato a Roma!— Il Romanista (@ilRomanistaweb) November 13, 2024
Le immagini del suo arrivo a Fiumicino, accolto dai tifosi #ASRoma 🟨🟥 pic.twitter.com/CUFkDT4WfS
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