Будет работать с Довбиком. 73-летний тренер договорился о контракте с Ромой
Раньери возвращается к работе
По информации инсайдеров Фабрицио Романо и Николо Скиры, вечером в среду руководство Ромы договорилось о подписании контракта с тренером Клаудио Раньери.
73-летний наставник получит контракт до конца нынешнего сезона.
В текущем чемпионате римлян тренировали Даниэле Де Росси и Иван Юрич, однако оба были уволены после ряда неудачных результатов – команда идет 12-й в Серии A.
Раньери в минувшем сезоне спас от вылета Кальяри. Самым большим достижением в карьере специалиста считается титул АПЛ с Лестером в 2016 году.
В составе Ромы выступает украинский бомбардир Артем Довбик, который в нынешнем сезоне забил шесть голов.
🚨🟡🔴 AS Roma are closing in on the agreement to appoint Claudio Ranieri as new head coach until the end of the season.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 13, 2024
The verbal agreement has bene reached in London, as Sky Sport reports — now final details being sorted.
Almost done. 🔙🇮🇹 pic.twitter.com/KCQEcvDql7
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