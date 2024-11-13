Будет работать с Довбиком. 73-летний тренер договорился о контракте с Ромой

По информации инсайдеров Фабрицио Романо и Николо Скиры, вечером в среду руководство Ромы договорилось о подписании контракта с тренером Клаудио Раньери.

73-летний наставник получит контракт до конца нынешнего сезона.

В текущем чемпионате римлян тренировали Даниэле Де Росси и Иван Юрич, однако оба были уволены после ряда неудачных результатов – команда идет 12-й в Серии A.

Раньери в минувшем сезоне спас от вылета Кальяри. Самым большим достижением в карьере специалиста считается титул АПЛ с Лестером в 2016 году.

В составе Ромы выступает украинский бомбардир Артем Довбик, который в нынешнем сезоне забил шесть голов.