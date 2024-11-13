Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будет работать с Довбиком. 73-летний тренер договорился о контракте с Ромой
Италия
13 ноября 2024, 18:50 | Обновлено 13 ноября 2024, 18:52
2337
4

Будет работать с Довбиком. 73-летний тренер договорился о контракте с Ромой

Раньери возвращается к работе

13 ноября 2024, 18:50 | Обновлено 13 ноября 2024, 18:52
2337
4
Будет работать с Довбиком. 73-летний тренер договорился о контракте с Ромой
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

По информации инсайдеров Фабрицио Романо и Николо Скиры, вечером в среду руководство Ромы договорилось о подписании контракта с тренером Клаудио Раньери.

73-летний наставник получит контракт до конца нынешнего сезона.

В текущем чемпионате римлян тренировали Даниэле Де Росси и Иван Юрич, однако оба были уволены после ряда неудачных результатов – команда идет 12-й в Серии A.

Раньери в минувшем сезоне спас от вылета Кальяри. Самым большим достижением в карьере специалиста считается титул АПЛ с Лестером в 2016 году.

В составе Ромы выступает украинский бомбардир Артем Довбик, который в нынешнем сезоне забил шесть голов.

По теме:
Ван Нистелрой может возглавит клуб из Чемпионшипа
Партнёр Довбика по команде шутливо отреагировал на нового тренера
В Жироне признали, что не сумели заменить Довбика
Клаудио Раньери Рома Рим Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу назначение тренера
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ДЕВУШКА ДНЯ. Бруна Ротта – самая красивая девушка в Реал Мадрид
Футбол | 13 ноября 2024, 07:50 13
ДЕВУШКА ДНЯ. Бруна Ротта – самая красивая девушка в Реал Мадрид
ДЕВУШКА ДНЯ. Бруна Ротта – самая красивая девушка в Реал Мадрид

Родриго не думает про Золотой мяч, у него есть Бруна

Обладатель ЗМ хочет неожиданно сменить клуб. Речь не о Реале и Барсе
Футбол | 13 ноября 2024, 18:48 0
Обладатель ЗМ хочет неожиданно сменить клуб. Речь не о Реале и Барсе
Обладатель ЗМ хочет неожиданно сменить клуб. Речь не о Реале и Барсе

Родри рассматривает возвращение в «Атлетико»

Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
Бокс | 12.11.2024, 21:29
Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира
Футбол | 13.11.2024, 12:33
И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира
И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира
Сын Виталия Кличко попал в расширенный состав сборной Украины
Баскетбол | 13.11.2024, 15:49
Сын Виталия Кличко попал в расширенный состав сборной Украины
Сын Виталия Кличко попал в расширенный состав сборной Украины
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Main
Интересно 
Ответить
0
ALM
Раньєрі вже тренував колись Рому, і не один раз. Найвищий результат - 2 місце в чемпі. Але тоді склад Роми був якісно кращим, ніж зараз. Сам Клаудіо після Лестера, можна сказати, згаснув.
Ответить
0
OKs100
Значит в следующем сезоне Рома выиграет Серию А.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. «Это не мой трофей». Довбик получил награду топ-бомбардиру Ла Лиги
ВИДЕО. «Это не мой трофей». Довбик получил награду топ-бомбардиру Ла Лиги
11.11.2024, 16:21 8
Футбол
Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
11.11.2024, 16:00 13
Футбол
«Это моя мечта». Кассано хочет, чтобы Рому возглавил бывший тренер Шахтера
«Это моя мечта». Кассано хочет, чтобы Рому возглавил бывший тренер Шахтера
12.11.2024, 21:42 5
Футбол
«Он может запороть бой». Топ-боксер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он может запороть бой». Топ-боксер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
13.11.2024, 08:25
Бокс
Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
12.11.2024, 13:21 25
Футбол
ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
12.11.2024, 09:00 6
Бокс
Украинский спорт нуждается в эффективном сотрудничестве
Украинский спорт нуждается в эффективном сотрудничестве
12.11.2024, 16:40
Мир азарта
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем