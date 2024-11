Будет работать с Довбиком. 73-летний тренер договорился о контракте с Ромой

По информации инсайдеров Фабрицио Романо и Николо Скиры, вечером в среду руководство Ромы договорилось о подписании контракта с тренером Клаудио Раньери.

73-летний наставник получит контракт до конца нынешнего сезона.

В текущем чемпионате римлян тренировали Даниэле Де Росси и Иван Юрич, однако оба были уволены после ряда неудачных результатов – команда идет 12-й в Серии A.

Раньери в минувшем сезоне спас от вылета Кальяри. Самым большим достижением в карьере специалиста считается титул АПЛ с Лестером в 2016 году.

В составе Ромы выступает украинский бомбардир Артем Довбик, который в нынешнем сезоне забил шесть голов.

🚨🟡🔴 AS Roma are closing in on the agreement to appoint Claudio Ranieri as new head coach until the end of the season.



The verbal agreement has bene reached in London, as Sky Sport reports — now final details being sorted.



Almost done. 🔙🇮🇹 pic.twitter.com/KCQEcvDql7