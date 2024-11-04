Размечталась. Соболенко заявила, что хочет доминировать как Серена Вильямс

После победы в первом матче Итогового турнира над олимпийской чемпионкой из Китая – Чжэн Циньвэнь (WTA 7) «нейтральная» теннисистка заявила, что мечтает доминировать в женском теннисе, как это сделала Серена Уильямс.

«Я считаю, что это исключительно позитивно, поскольку наше соперничество создает атмосферу высокой конкуренции и динамики. Было бы очень скучно и неинтересно как для зрителей, так и для нас, игроков, если бы не существовало такого равенства. Я всегда хотела доминировать в Туре, как тогда это сделала Серена, как это делал Ига долгое время. Она все еще очень близка, все решится после финала WTA. Я пытаюсь сосредоточиться на себе, совершенствоваться и убедиться, что у меня есть инструменты для доминирования», – сказала Соболенко.



Напомним, что совместную тренировку с Ариной Соболенко провела Ига Свентек, чем разочаровала украинских фанатов..