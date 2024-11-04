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WTA
04 ноября 2024, 18:25 | Обновлено 04 ноября 2024, 18:26
103
1

Размечталась. Соболенко заявила, что хочет доминировать как Серена Вильямс

Арина высказала мнение относительно своего будущего

04 ноября 2024, 18:25 | Обновлено 04 ноября 2024, 18:26
103
1
Размечталась. Соболенко заявила, что хочет доминировать как Серена Вильямс
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

После победы в первом матче Итогового турнира над олимпийской чемпионкой из Китая – Чжэн Циньвэнь (WTA 7) «нейтральная» теннисистка заявила, что мечтает доминировать в женском теннисе, как это сделала Серена Уильямс.

«Я считаю, что это исключительно позитивно, поскольку наше соперничество создает атмосферу высокой конкуренции и динамики. Было бы очень скучно и неинтересно как для зрителей, так и для нас, игроков, если бы не существовало такого равенства. Я всегда хотела доминировать в Туре, как тогда это сделала Серена, как это делал Ига долгое время. Она все еще очень близка, все решится после финала WTA. Я пытаюсь сосредоточиться на себе, совершенствоваться и убедиться, что у меня есть инструменты для доминирования», – сказала Соболенко.

Напомним, что совместную тренировку с Ариной Соболенко провела Ига Свентек, чем разочаровала украинских фанатов..

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Арина Соболенко Чжэн Циньвень Итоговый турнир WTA Ига Свёнтек Серена Уильямс
Альберт Чуфарличев Источник: Tennis World USA
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Комментарии 1
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Nick.Grabowski
А в чому вина Сабалєнки, місцеві хейтери та історичні дєбіли?
Як поводилися українські спортсмени, коли вони жили в СРСР?
Чи виступали вони (українці) проти радянської, диктаторської влади з 1960 по 1991 роки?
Але бачте, місцеві тенісні вболівальники вимагають, аби Аріна Сабалєнка відверто виступила проти диктатора Лукашєнки, керівника диктаторської держави (фактично васала росії), громадянкою якої є Сабалєнка ... цього вимагають нащадки терпіл, які в 99,9% тихо мовчали, будучи громадянами СРСР з 1960 до 1991 року. 
А тепер вони вимагають від Сабалєнки сміливості та рішучості, на які їх батьки та діди не наважилися, самі проживаючи в умовах диктаторського режиму.
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