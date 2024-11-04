Размечталась. Соболенко заявила, что хочет доминировать как Серена Вильямс
Арина высказала мнение относительно своего будущего
После победы в первом матче Итогового турнира над олимпийской чемпионкой из Китая – Чжэн Циньвэнь (WTA 7) «нейтральная» теннисистка заявила, что мечтает доминировать в женском теннисе, как это сделала Серена Уильямс.
«Я считаю, что это исключительно позитивно, поскольку наше соперничество создает атмосферу высокой конкуренции и динамики. Было бы очень скучно и неинтересно как для зрителей, так и для нас, игроков, если бы не существовало такого равенства. Я всегда хотела доминировать в Туре, как тогда это сделала Серена, как это делал Ига долгое время. Она все еще очень близка, все решится после финала WTA. Я пытаюсь сосредоточиться на себе, совершенствоваться и убедиться, что у меня есть инструменты для доминирования», – сказала Соболенко.
Напомним, что совместную тренировку с Ариной Соболенко провела Ига Свентек, чем разочаровала украинских фанатов..
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бернард Хопкинс высказался о долгожданном реванше
Пара разводится после 19 лет брака, оба уже подтвердили эту информацию
Як поводилися українські спортсмени, коли вони жили в СРСР?
Чи виступали вони (українці) проти радянської, диктаторської влади з 1960 по 1991 роки?
Але бачте, місцеві тенісні вболівальники вимагають, аби Аріна Сабалєнка відверто виступила проти диктатора Лукашєнки, керівника диктаторської держави (фактично васала росії), громадянкою якої є Сабалєнка ... цього вимагають нащадки терпіл, які в 99,9% тихо мовчали, будучи громадянами СРСР з 1960 до 1991 року.
А тепер вони вимагають від Сабалєнки сміливості та рішучості, на які їх батьки та діди не наважилися, самі проживаючи в умовах диктаторського режиму.