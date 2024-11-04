СВЕНТЕК: «Мы хорошо потренировались с Соболенко, этого не было с 2022 года»

Польская теннисистка Ига Свентек прокомментировала совместную тренировку с первой ракеткой мира Ариной Соболенко перед стартом Итогового турнира WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия):

«Как и в предыдущие годы, мы обе боремся за №1. Я хочу показать свой самый лучший теннис и победить. Я сосредоточусь на своем первом матче, буду двигаться шаг за шагом.

Мы хорошо потренировались с Ариной, этого не было с 2022 года, я не знаю почему. Она отличная теннисистка и достойна звания первой ракетки мира», – заявила Ига.

Свентек и Соболенко на WTA Finals выступают в разных группах. Ига играет в Оранжевой группе, где в 1-м туре одолела Барбору Крейчикову, а Арина соревнуется в Фиолетовом квартете, и на старте выиграла у Чжэн Циньвень.

Фото с тренировки Свентек и Соболенко: