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  4. СВЕНТЕК: «Мы хорошо потренировались с Соболенко, этого не было с 2022 года»
WTA
04 ноября 2024, 04:26 |
67
0

СВЕНТЕК: «Мы хорошо потренировались с Соболенко, этого не было с 2022 года»

Ига провела занятие с Ариной еще до старта Итогового турнира WTA 2024

04 ноября 2024, 04:26 |
67
0
СВЕНТЕК: «Мы хорошо потренировались с Соболенко, этого не было с 2022 года»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек и Арина Соболенко

Польская теннисистка Ига Свентек прокомментировала совместную тренировку с первой ракеткой мира Ариной Соболенко перед стартом Итогового турнира WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия):

«Как и в предыдущие годы, мы обе боремся за №1. Я хочу показать свой самый лучший теннис и победить. Я сосредоточусь на своем первом матче, буду двигаться шаг за шагом.

Мы хорошо потренировались с Ариной, этого не было с 2022 года, я не знаю почему. Она отличная теннисистка и достойна звания первой ракетки мира», – заявила Ига.

Свентек и Соболенко на WTA Finals выступают в разных группах. Ига играет в Оранжевой группе, где в 1-м туре одолела Барбору Крейчикову, а Арина соревнуется в Фиолетовом квартете, и на старте выиграла у Чжэн Циньвень.

Фото с тренировки Свентек и Соболенко:

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фото Арина Соболенко Ига Свёнтек Итоговый турнир WTA тренировка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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