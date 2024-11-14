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14 ноября 2024, 06:21 |
367
0

Крупнейшие разгромы, добытые сборными из топ-10 рейтинга ФИФА в XXI веке

Франция против Гибралтара, Португалия против Люксембурга и другие

14 ноября 2024, 06:21 |
367
0
Крупнейшие разгромы, добытые сборными из топ-10 рейтинга ФИФА в XXI веке
Getty Images/Global Images Ukraine

В XXI веке качество футбола значительно улучшилось с точки зрения тактики, интенсивности игры, уровня игроков и многих других аспектов. Из-за этого матчи с разгромными счетами стали более редким явлением, а общая результативность несколько снизилась. Тем не менее, иногда все еще можно увидеть разгромные счета.

Портал 433 обнародовал список самых крупных побед от топ-10 сборных рейтинг ФИФА в XXI веке.

Самым свежим разгромом является победа Франции над Гибралтаром в 2023 году.

Самые результативные победы топ-10 сборных в XXI веке

  • 1) Франция Гибралтар – 14:0 (2023)

Матч состоялся 18 ноября 2023 года на стадионе Альянц Ривьера в рамках квалификации к чемпионату Европы 2024. Синие не оставили никаких шансов своим соперникам, матч закончился разгромной победой французов со счетом 14:0.

  • 2) Нидерланды – Сан-Марино – 11:0 (2011)

Встреча состоялась 2 сентября 2011 года на Филипс Стадион в рамках квалификации к Евро-2012. Сборная Нидерландов прошлась по головам своих противников, конечный счет матча – 11:0.

  • 3) Испания – Таити – 10:0 (2013)

20 июня 2013 года в рамках Кубка Конфедераций на поле встретились сборные Испании и Таити. Испания того времени считалась одной из лучших сборных мира, и их победа над аутсайдером была ожидаемой, но мало кто мог предсказать счет 10:0.

  • 4) Англия – Сан-Марино – 10:0 (2021)

В матче отбора ЧМ-2022 между собой встретились сборные Англии и Сан-Марино. Англия поиздевалась над Сан-Марино, отгрузив футбольному карлику десять голов, конечный счет – 10:0.

  • 5) Бельгия Сан-Марино – 10:1 (2001)

В рамках квалификации к ЧМ-2002 28 февраля 2001 года состоялся матч Бельгия – Сан-Марино, в котором было забито 11 голов, 10 из которых в ворота Сан-Марино (10:1).

  • 6) Португалия – Люксембург – 9:0 (2023)

В рамках отбора на Евро-2024 11 сентября 2023 года сборная Португалии на своем поле поиздевалась над Люксембургом, одержав сокрушительную победу со счетом 9:0. Эта победа стала для португальской команды самой разгромной в истории.

  • 7) Италия – Армения – 9:1 (2019)

18 ноября 2019 года состоялся матч Италия – Армения в рамках отбора на Евро-2020. Италия уничтожила Армению со счетом 9:1.

  • 8) Бразилия – Китай – 8:0 (2012)

11 сентября 2012 года сборная Бразилии в товарищеском матче поиздевалась над китайцами, отправив в их ворота восемь мячей (8:0). При этом, бразильцы упустили еще столько же голевых моментов.

  • 9) Аргентина – Кюрасао – 7:0 (2023)

29 марта 2023 года состоялся товарищеский матч между сборными Аргентины и Кюрасао. Игра завершилась со счетом 7:0 в пользу чемпионов мира 2022.

  • 10) Бахрейн – Колумбия – 0:6 (2015)

Товарищеский матч Бахрейн – Колумбия состоялся 26 марта 2015 года. Бахрейн принимал колумбийцев на своем стадионе. Матч закончился со счетом 0:6 в пользу гостей.

Дмитрий БАНАР

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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