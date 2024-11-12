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Англия
12 ноября 2024, 18:43 | Обновлено 12 ноября 2024, 18:47
1884
2

Астрономическая сумма. Кейн может покинуть Баварию летом

Возможность подписать Гарри Кейна привлекает «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»

12 ноября 2024, 18:43 | Обновлено 12 ноября 2024, 18:47
1884
2
Астрономическая сумма. Кейн может покинуть Баварию летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн может покинуть Германию уже летом. сообщает El Nacional.

По информации источника, «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» готовы дать за 31-летнего форварда 130 миллионов евро. В Париже жалеют о том, что так и не подписали атакующую звезду мирового уровня после того, как Мбаппе покинул клуб. В Манчестере же коуч Рубен Аморим хочет получить звезду, вокруг которой сможет строить свой проект. «Манкунианцы» разочарованны в Хойлунде и Зиркзе.

В текущем сезоне Гарри Кейн сыграл 16 матчей на клубном уровне, забил 17 голов и отдал 7 ассистов.

Мюнхенская «Бавария» ищет замену не молодеющему Гарри Кейну.

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Гарри Кейн Манчестер Юнайтед ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Лиги 1 Бавария Расмус Хойлунд Джошуа Зиркзе
Данііл Киріяка Источник: El Nacional
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Комментарии 2
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pol-55
Так МЮ було б чудово.Д.Леві сука тоді напряму(бо конкуренти)не дозволив,а астр.сума,на кінець розуміють наскільки важливим є Гаррі для команд,і головне Стабільність!за яку по словам Родрі  і отримав ЗМ,а вона в Кейна з 10ток років.ПСЖ йому не цікаве.
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0
antt
Так він перед переходом в Баварію постійно говорив про Мессі, Роналду, їх досягнення тому було зрозуміло що націлився на золотий мяч. Так як не в Баварії це найкраще зробити. Чи вже полишив цю ідею, хоча бомбардир не гірше Левандовського. В ПСЖ навіть аргентинець не заграв. А Юнайтед - це що тоді Баварія такий перехідний місток для іншого клубу АПЛ щоб не йти відразу після Тотенхема.
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