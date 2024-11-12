Астрономическая сумма. Кейн может покинуть Баварию летом

Английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн может покинуть Германию уже летом. сообщает El Nacional.

По информации источника, «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» готовы дать за 31-летнего форварда 130 миллионов евро. В Париже жалеют о том, что так и не подписали атакующую звезду мирового уровня после того, как Мбаппе покинул клуб. В Манчестере же коуч Рубен Аморим хочет получить звезду, вокруг которой сможет строить свой проект. «Манкунианцы» разочарованны в Хойлунде и Зиркзе.

В текущем сезоне Гарри Кейн сыграл 16 матчей на клубном уровне, забил 17 голов и отдал 7 ассистов.

Мюнхенская «Бавария» ищет замену не молодеющему Гарри Кейну.