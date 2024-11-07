Свентек повторила достижение сестёр Уильямс на Итоговом турнире WTA

Вторая ракетка мира из Польши Ига Свентек стала третьей теннисисткой XXI века, которой удалось победить 10 или более соперниц из топ-10 три года подряд. Ранее этого добивались только американки Серена Уильямс ( в период 2012–2014 ) и Винус Уильямс (в период 2000–2002).

7 ноября на Итоговом турнире WTA Свентек разгромила «нейтралку» Дарью Касаткину, девятую ракетку мира, с впечатляющим счётом 6:1, 6:0. Несмотря на уверенную победу, Ига ещё не гарантировала себе место в полуфинале – для этого ей нужно, чтобы Коко Гофф обыграла Барбору Крейчикову в другом матче группы.