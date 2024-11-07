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  4. Свентек повторила достижение сестёр Уильямс на Итоговом турнире WTA
WTA
07 ноября 2024, 17:45 | Обновлено 07 ноября 2024, 17:46
1057
0

Свентек повторила достижение сестёр Уильямс на Итоговом турнире WTA

Ига продолжает собирать новые рекорды

07 ноября 2024, 17:45 | Обновлено 07 ноября 2024, 17:46
1057
0
Свентек повторила достижение сестёр Уильямс на Итоговом турнире WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Вторая ракетка мира из Польши Ига Свентек стала третьей теннисисткой XXI века, которой удалось победить 10 или более соперниц из топ-10 три года подряд. Ранее этого добивались только американки Серена Уильямс ( в период 2012–2014 ) и Винус Уильямс (в период 2000–2002).

7 ноября на Итоговом турнире WTA Свентек разгромила «нейтралку» Дарью Касаткину, девятую ракетку мира, с впечатляющим счётом 6:1, 6:0. Несмотря на уверенную победу, Ига ещё не гарантировала себе место в полуфинале – для этого ей нужно, чтобы Коко Гофф обыграла Барбору Крейчикову в другом матче группы.

По теме:
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Винус Уильямс Серена Уильямс Ига Свёнтек Итоговый турнир WTA
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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