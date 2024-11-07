Свентек повторила достижение сестёр Уильямс на Итоговом турнире WTA
Ига продолжает собирать новые рекорды
Вторая ракетка мира из Польши Ига Свентек стала третьей теннисисткой XXI века, которой удалось победить 10 или более соперниц из топ-10 три года подряд. Ранее этого добивались только американки Серена Уильямс ( в период 2012–2014 ) и Винус Уильямс (в период 2000–2002).
7 ноября на Итоговом турнире WTA Свентек разгромила «нейтралку» Дарью Касаткину, девятую ракетку мира, с впечатляющим счётом 6:1, 6:0. Несмотря на уверенную победу, Ига ещё не гарантировала себе место в полуфинале – для этого ей нужно, чтобы Коко Гофф обыграла Барбору Крейчикову в другом матче группы.
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