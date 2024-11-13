ВИДЕО. Вот, что творится в Малаге. Финал КБДК под угрозой срыва?
Неблагоприятная погода в испанском городе, недавно подобное наблюдалось и в Валенсии
13 ноября в испанском городе Малага должен был стартов финальный этап Кубка Билли Джин Кинг. Однако стартовый матч соревнований Испания – Польша был перенесен на пятницу.
Старт турнира был отложен из-за неблагоприятных погодных условий. В Малаге целый день идет сильный дождь, местные жители страдают из-за слишком большого количества воды на улицах.
Не исключено, что плей-офф КБДК будет отложен еще на пару дней, а то и вовсе перенесен на неопределенную дату. К примеру, игра Япония – Румыния, которая должна была начаться в 11:00 14 ноября и открыть турнир, уже сдвинута на 2 часа (ориентировочное время начала – 13:00).
Месяц назад в Испании уже наблюдалась подобная ситуация в нескольких городах, в частности в Валенсии. Из-за погодных условия тогда был перенесен матч 12-го тура Ла Лиги Валенсия – Реал.
ВИДЕО. Вот, что творится в Малаге. Финал КБДК под угрозой срыва?
Viva este héroe de Málaga 💙#DanaMálagapic.twitter.com/x41jh4ygYt— Formula Music (@Formula_Music) November 13, 2024
Para aquellos que a las 8 de la mañana estaban rajando de @AEMET_Andalucia la @AndaluciaJunta y la alerta 🔴… si no llegamos a estar hoy la mayoría en casa hay desgracias personales en Málaga y provincia…#DANA #Málaga pic.twitter.com/wj3SfMCUUr— Alvaro Muñoz (@alrebalaje) November 13, 2024
Victoria Street, Malaga, Spain....pic.twitter.com/KmjXrqCRpm— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 13, 2024
Benamargosa, Málaga, Spain 👀👀#DANA pic.twitter.com/1lcpR60Z50— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 13, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший игрок сборной Украины сожалеет, что ему не дали перейти в клуб АПЛ
Алексей Сливченко рассказывает о ситуации, которая сложилась вокруг венесуэльского бомбардира