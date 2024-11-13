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ITF
13 ноября 2024, 22:43 | Обновлено 13 ноября 2024, 22:44
712
0

ВИДЕО. Вот, что творится в Малаге. Финал КБДК под угрозой срыва?

Неблагоприятная погода в испанском городе, недавно подобное наблюдалось и в Валенсии

13 ноября 2024, 22:43 | Обновлено 13 ноября 2024, 22:44
712
0
ВИДЕО. Вот, что творится в Малаге. Финал КБДК под угрозой срыва?
Getty Images/Global Images Ukraine

13 ноября в испанском городе Малага должен был стартов финальный этап Кубка Билли Джин Кинг. Однако стартовый матч соревнований Испания – Польша был перенесен на пятницу.

Старт турнира был отложен из-за неблагоприятных погодных условий. В Малаге целый день идет сильный дождь, местные жители страдают из-за слишком большого количества воды на улицах.

Не исключено, что плей-офф КБДК будет отложен еще на пару дней, а то и вовсе перенесен на неопределенную дату. К примеру, игра Япония – Румыния, которая должна была начаться в 11:00 14 ноября и открыть турнир, уже сдвинута на 2 часа (ориентировочное время начала – 13:00).

Месяц назад в Испании уже наблюдалась подобная ситуация в нескольких городах, в частности в Валенсии. Из-за погодных условия тогда был перенесен матч 12-го тура Ла Лиги Валенсия – Реал.

ВИДЕО. Вот, что творится в Малаге. Финал КБДК под угрозой срыва?

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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