13 ноября в испанском городе Малага должен был стартов финальный этап Кубка Билли Джин Кинг. Однако стартовый матч соревнований Испания – Польша был перенесен на пятницу.

Старт турнира был отложен из-за неблагоприятных погодных условий. В Малаге целый день идет сильный дождь, местные жители страдают из-за слишком большого количества воды на улицах.

Не исключено, что плей-офф КБДК будет отложен еще на пару дней, а то и вовсе перенесен на неопределенную дату. К примеру, игра Япония – Румыния, которая должна была начаться в 11:00 14 ноября и открыть турнир, уже сдвинута на 2 часа (ориентировочное время начала – 13:00).

Месяц назад в Испании уже наблюдалась подобная ситуация в нескольких городах, в частности в Валенсии. Из-за погодных условия тогда был перенесен матч 12-го тура Ла Лиги Валенсия – Реал.

ВИДЕО. Вот, что творится в Малаге. Финал КБДК под угрозой срыва?