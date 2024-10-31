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Испания
31 октября 2024, 21:23 | Обновлено 31 октября 2024, 21:36
191
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ВИДЕО. По улицам плавают машины. Наводнение: перенос игры Валенсии и Реала

Федерация футбола Испании приняла решение о переносе нескольких матчей

31 октября 2024, 21:23 | Обновлено 31 октября 2024, 21:36
191
0
ВИДЕО. По улицам плавают машины. Наводнение: перенос игры Валенсии и Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

В Валенсии и других городах Испании возникла сложная ситуация из-за наводнения.

В матче 12-го тура Ла Лиги должны были сыграть Валенсия и Реал, однако матч перенесены из-за масштабного наводнения.

Федерация футбола Испании приняла решение о переносе нескольких матчей 12-го тура Ла Лиги и 13-го тура Сегунды из-за стихийного бедствия.

На другую дату (со 2–3 ноября) перенесены поединки Ла Лиги: Вильярреал – Райо Вальекано, Валенсия – Реал.

Также не состоятся в запланированный срок поединки Сегунды: Кастельон – Ферроль, Эльденсе – Уэска и Леванте – Малага.

ВИДЕО. По улицам плавают машины. Наводнение: перенос игры Валенсии и Реала

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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