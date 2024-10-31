ВИДЕО. По улицам плавают машины. Наводнение: перенос игры Валенсии и Реала
Федерация футбола Испании приняла решение о переносе нескольких матчей
В Валенсии и других городах Испании возникла сложная ситуация из-за наводнения.
В матче 12-го тура Ла Лиги должны были сыграть Валенсия и Реал, однако матч перенесены из-за масштабного наводнения.
Федерация футбола Испании приняла решение о переносе нескольких матчей 12-го тура Ла Лиги и 13-го тура Сегунды из-за стихийного бедствия.
На другую дату (со 2–3 ноября) перенесены поединки Ла Лиги: Вильярреал – Райо Вальекано, Валенсия – Реал.
Также не состоятся в запланированный срок поединки Сегунды: Кастельон – Ферроль, Эльденсе – Уэска и Леванте – Малага.
ВИДЕО. По улицам плавают машины. Наводнение: перенос игры Валенсии и Реала
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