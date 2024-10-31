В Валенсии и других городах Испании возникла сложная ситуация из-за наводнения.

В матче 12-го тура Ла Лиги должны были сыграть Валенсия и Реал, однако матч перенесены из-за масштабного наводнения.

Федерация футбола Испании приняла решение о переносе нескольких матчей 12-го тура Ла Лиги и 13-го тура Сегунды из-за стихийного бедствия.

На другую дату (со 2–3 ноября) перенесены поединки Ла Лиги: Вильярреал – Райо Вальекано, Валенсия – Реал.

Также не состоятся в запланированный срок поединки Сегунды: Кастельон – Ферроль, Эльденсе – Уэска и Леванте – Малага.

ВИДЕО. По улицам плавают машины. Наводнение: перенос игры Валенсии и Реала