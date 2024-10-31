ОФИЦИАЛЬНО. Ла Лига перенесла игру Валенсия – Реал Мадрид
Матч должен был состояться 2 ноября в 22:00 по киевскому времени.
Матч 12-го тура испанского первенства между «Валенсией» и мадридским «Реалом» официально перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.
Шторм DANA, который вызвал в городе Валенсия наводнение, унес более 90 человеческих жизней.
Валенсия сейчас находится на последней строчке в Ла Лиге, набрав лишь 7 очков за 11 туров. Это команда, которая 6 раз выигрывала Ла Лигу и 8 раз поднимала Кубок Испании.
В свое время клуб из Валенсии был двукратным финалистом Лиги чемпионов и 1 раз выигрывал Кубок УЕФА.
🚨↔️ Valencia vs Real Madrid has been postponed, La Liga confirm.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 31, 2024
Thoughts with Valencia people. ❤️🕊️ pic.twitter.com/SJdJSgFZua
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