ОФИЦИАЛЬНО. Ла Лига перенесла игру Валенсия – Реал Мадрид

Матч 12-го тура испанского первенства между «Валенсией» и мадридским «Реалом» официально перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.

Шторм DANA, который вызвал в городе Валенсия наводнение, унес более 90 человеческих жизней.

Валенсия сейчас находится на последней строчке в Ла Лиге, набрав лишь 7 очков за 11 туров. Это команда, которая 6 раз выигрывала Ла Лигу и 8 раз поднимала Кубок Испании.

В свое время клуб из Валенсии был двукратным финалистом Лиги чемпионов и 1 раз выигрывал Кубок УЕФА.

🚨↔️ Valencia vs Real Madrid has been postponed, La Liga confirm.



Thoughts with Valencia people. ❤️🕊️ pic.twitter.com/SJdJSgFZua