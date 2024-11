Стартовый матч финала Кубка Билли Джин Кинг перенесен. Известна причина

13 ноября был запланирован стартовый матч финального этапа Кубка Билли Джин Кинг 2024 между сборными Испании и Польши. Противостояние должно было начаться в 18:00 по Киеву.

Однако из-за ухудшения погодных условия в Малаге (Испания), где и будет проводиться так называем чемпионат мира по теннису, организаторы приняли решение отложить начало соревнований.

Испания и Польша сыграют в пятницу, 15 ноября, в 11:00 по Киеву. В тот же день вечером (не ранее 18:00) на корт выйдут команды Германии и Великобритании.

В четверг, 14 ноября, в Малаге должны будут сыграть Япония и Румыния (11:00), а также Словакия и США (не ранее 18:00).

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: расписание и результаты матчей

Due to a severe weather alert issued by local and regional authorities, the 2024 Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals first round tie between Spain and Poland, originally scheduled for today, November 13 at 5pm, has been postponed. The tie will now take place on Friday,… pic.twitter.com/NhjA2KLRuU