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  4. Стартовый матч финала Кубка Билли Джин Кинг перенесен. Известна причина
ITF
13 ноября 2024, 15:32 |
284
0

Стартовый матч финала Кубка Билли Джин Кинг перенесен. Известна причина

Сборные Испании и Польши проведут очное противостояние в пятницу, 15 ноября

13 ноября 2024, 15:32 |
284
0
Стартовый матч финала Кубка Билли Джин Кинг перенесен. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine

13 ноября был запланирован стартовый матч финального этапа Кубка Билли Джин Кинг 2024 между сборными Испании и Польши. Противостояние должно было начаться в 18:00 по Киеву.

Однако из-за ухудшения погодных условия в Малаге (Испания), где и будет проводиться так называем чемпионат мира по теннису, организаторы приняли решение отложить начало соревнований.

Испания и Польша сыграют в пятницу, 15 ноября, в 11:00 по Киеву. В тот же день вечером (не ранее 18:00) на корт выйдут команды Германии и Великобритании.

В четверг, 14 ноября, в Малаге должны будут сыграть Япония и Румыния (11:00), а также Словакия и США (не ранее 18:00).

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: расписание и результаты матчей

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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