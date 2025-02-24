Ангелина Калинина – Леолия Жанжан. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Мериде
Поединок 1/16 финала начнется 24 февраля в 22:00 по Киеву
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24 февраля, свою встречу в первом круге в мексиканской Мериде проведут Ангелина Калинина (WTA 52) и Леолия Жанжан (WTA 129). Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Ангелина Калинина
Украинка начала сезон с того, что дошла до полуфинала турнира в Брисбене, но это самое успешное выступление в году. Сейчас спортсменка не в лучшей форме, так как проиграла 6 из 8 последних встреч.
На последнем турнире в Дубае Калинина играла в первом круге против экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко, все шло к уверенной победе, Ангелина взяла первый сет 6:2, во втором вела 5:2, но проиграла партию на тай-брейке. В третьем решающем сете украинка снова повела 3:0, однако позволила сопернице сделать камбэк – 4:6.
Подобные встречи, как против Азаренко, не редкость для Калининой, она часто показывает хорошую игру, имеет преимущество, а потом как-то легко все упускает. Возможно, главные проблемы обстоят не с игрой, а с психологией. Если теннисистка сможет показывать свою игру, она будет опасна для любой соперницы. В общей сложности украинка выиграла 6 матчей из 12 в этом сезоне.
Леолья Жанжан
Француженка Жанжан в этом сезоне успела провести 17 матчей, одержав в них 13 побед. Цифры впечатляют, но уровень турниров и соперников не был высоким. Спортсменка даже играла в двух финалах серии ITF, но оба проиграла.
Если говорить о турнирах серьезного уровня, француженка выступила только на Aus Open, где смогла пройти квалификацию. Однако потом было поражение в первом круге. Жанжан играет в силу не самого опасного середняка, на топовых турнирах от нее не стоит ждать ярких выступлений.
Этот мексиканский турнир Леолия начала с квалификации, где чуть не проиграла уже в первом матче Астра Шарме, уступая 4:6, 2:4, смогла взять второй сет 7:5, а потом разбила соперницу в третьей партии – 6:1. Потом Жанжан обыграла украинку Юлию Стародубцеву – 6:1, 6:4.
Прогноз
В таком противостоянии Калинина выглядит фаворитом, хотя украинке сложно показывать свой лучший теннис. Ранее спортсменки между собой никогда не играли.
Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Калининой – 1,64, успех Жанжан – 2,15. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!
Несмотря на то, что украинка сейчас не в лучшей форме, поставлю здесь на ее чистую победу.
22:00
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