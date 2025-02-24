ОФИЦИАЛЬНО. Не во Львове. Известно, где состоится матч Карпаты – ЛНЗ

Львовские «Карпаты» официально объявили о переносе матча 19-го тура Украинской Премьер-лиги против черкасского ЛНЗ из Львова в Житомир. Поединок пройдет на арене «Центральный городской стадион Полесье».

Причиной переноса стал неблагоприятный температурный режим, который выявил технические проблемы с системой подогрева газона на стадионе «Украина».

Проведение матча «Карпаты» – ЛНЗ запланировано на 28 февраля 2025 года в 18:00 по киевскому времени.

Ранее Sport.ua сообщил, что игра «Карпат» с ЛНЗ состоится именно в Житомире.