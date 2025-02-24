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Украина. Премьер лига
24 февраля 2025, 13:51 | Обновлено 24 февраля 2025, 14:01
327
0

ОФИЦИАЛЬНО. Не во Львове. Известно, где состоится матч Карпаты – ЛНЗ

Поединок 19-го тура УПЛ пройдет в Житомире

24 февраля 2025, 13:51 | Обновлено 24 февраля 2025, 14:01
327
0
ОФИЦИАЛЬНО. Не во Львове. Известно, где состоится матч Карпаты – ЛНЗ
ФК Карпаты

Львовские «Карпаты» официально объявили о переносе матча 19-го тура Украинской Премьер-лиги против черкасского ЛНЗ из Львова в Житомир. Поединок пройдет на арене «Центральный городской стадион Полесье».

Причиной переноса стал неблагоприятный температурный режим, который выявил технические проблемы с системой подогрева газона на стадионе «Украина».

Проведение матча «Карпаты» – ЛНЗ запланировано на 28 февраля 2025 года в 18:00 по киевскому времени.

Ранее Sport.ua сообщил, что игра «Карпат» с ЛНЗ состоится именно в Житомире.

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Карпаты Львов ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу перенос матчей Житомир
Дмитрий Вус Источник: ФК Карпаты Львов
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