ОФИЦИАЛЬНО. Не во Львове. Известно, где состоится матч Карпаты – ЛНЗ
Поединок 19-го тура УПЛ пройдет в Житомире
Львовские «Карпаты» официально объявили о переносе матча 19-го тура Украинской Премьер-лиги против черкасского ЛНЗ из Львова в Житомир. Поединок пройдет на арене «Центральный городской стадион Полесье».
Причиной переноса стал неблагоприятный температурный режим, который выявил технические проблемы с системой подогрева газона на стадионе «Украина».
Проведение матча «Карпаты» – ЛНЗ запланировано на 28 февраля 2025 года в 18:00 по киевскому времени.
Ранее Sport.ua сообщил, что игра «Карпат» с ЛНЗ состоится именно в Житомире.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч 26-го тура Английской Премьер-лиги начался в 18:30 по киевскому времени
Криштиану обнародовал фото с Александром в Инстаграме