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Украина. Премьер лига
23 февраля 2025, 23:32 | Обновлено 23 февраля 2025, 23:42
187
0

Стало известно, где Карпаты сыграют домашний поединок против ЛНЗ

Львовская команда из-за проблем с подогревом проведет матч в Житомире

23 февраля 2025, 23:32 | Обновлено 23 февраля 2025, 23:42
187
0
Стало известно, где Карпаты сыграют домашний поединок против ЛНЗ
Стадион клуба Полесье Житомир

Как стало известно Sport.ua, львовские «Карпаты» поединок 19-го тура УПЛ против черкасского ЛНЗ проведут 28 февраля вне дома.

Матч будет перенесен в Житомир из-за проблем с подогревом на львовском стадионе «Украина».

Зелено-белые в противостоянии с черкасской командой не смогут использовать оптимальный состав.

Вратарь Александр Кемкин и полузащитник Олег Федор, которые из-за респираторных заболеваний пропускали матч с «Динамо», планируют в ближайшее время вернуться в строй.

Полузащитник Илья Квасница и защитник Владимир Адамюк из-за повреждений, скорее всего, на следующей неделе все еще не помогут «Карпатам».

Львовские Карпаты занимают 6-е место в УПЛ, набрав 24 очка.

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Карпаты Львов ЛНЗ Черкассы инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стадион Полесье Житомир Полесье Житомир перенос матчей стадион Украина Александр Кемкин Олег Федор Владимир Адамюк Илья Квасница
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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