Стало известно, где Карпаты сыграют домашний поединок против ЛНЗ
Львовская команда из-за проблем с подогревом проведет матч в Житомире
Как стало известно Sport.ua, львовские «Карпаты» поединок 19-го тура УПЛ против черкасского ЛНЗ проведут 28 февраля вне дома.
Матч будет перенесен в Житомир из-за проблем с подогревом на львовском стадионе «Украина».
Зелено-белые в противостоянии с черкасской командой не смогут использовать оптимальный состав.
Вратарь Александр Кемкин и полузащитник Олег Федор, которые из-за респираторных заболеваний пропускали матч с «Динамо», планируют в ближайшее время вернуться в строй.
Полузащитник Илья Квасница и защитник Владимир Адамюк из-за повреждений, скорее всего, на следующей неделе все еще не помогут «Карпатам».
Львовские Карпаты занимают 6-е место в УПЛ, набрав 24 очка.
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