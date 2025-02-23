Стало известно, где Карпаты сыграют домашний поединок против ЛНЗ

Как стало известно Sport.ua, львовские «Карпаты» поединок 19-го тура УПЛ против черкасского ЛНЗ проведут 28 февраля вне дома.

Матч будет перенесен в Житомир из-за проблем с подогревом на львовском стадионе «Украина».

Зелено-белые в противостоянии с черкасской командой не смогут использовать оптимальный состав.

Вратарь Александр Кемкин и полузащитник Олег Федор, которые из-за респираторных заболеваний пропускали матч с «Динамо», планируют в ближайшее время вернуться в строй.

Полузащитник Илья Квасница и защитник Владимир Адамюк из-за повреждений, скорее всего, на следующей неделе все еще не помогут «Карпатам».

Львовские Карпаты занимают 6-е место в УПЛ, набрав 24 очка.