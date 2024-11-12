Анчелотти отреагировал на семь пропущенных голов Лунина от Барсы и Милана

Мадридский «Реал» проиграл два из последних трех матчей, в которых играл украинский вратарь Андрей Лунин. «Сливочные» разгромно проиграли «Барселоне» (0:4) и уступили «Милану» (1:3).

Однако, по информации DefensaCentral, наставник «Реала» Карло Анчелотти остался доволен игрой Лунина в этих матчах. Анчелотти считает, что его вины в пропущенных голах нет.

В этом сезоне Лунин провел пять матчей, пропустил восемь голов и дважды отыграл на ноль. В последнем поединке Андрей оформил ассист, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.