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Испания
12 ноября 2024, 01:10 | Обновлено 12 ноября 2024, 01:17
438
0

Анчелотти отреагировал на семь пропущенных голов Лунина от Барсы и Милана

Наставник «Реала» считает, что вины украинца в этом не было

12 ноября 2024, 01:10 | Обновлено 12 ноября 2024, 01:17
438
0
Анчелотти отреагировал на семь пропущенных голов Лунина от Барсы и Милана
Getty Images/Global Images Украина. Андрей Лунин и Карло Анчелотти

Мадридский «Реал» проиграл два из последних трех матчей, в которых играл украинский вратарь Андрей Лунин. «Сливочные» разгромно проиграли «Барселоне» (0:4) и уступили «Милану» (1:3).

Однако, по информации DefensaCentral, наставник «Реала» Карло Анчелотти остался доволен игрой Лунина в этих матчах. Анчелотти считает, что его вины в пропущенных голах нет.

В этом сезоне Лунин провел пять матчей, пропустил восемь голов и дважды отыграл на ноль. В последнем поединке Андрей оформил ассист, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Андрей Лунин Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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