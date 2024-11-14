14 октября на «Стад де Франс» пройдет матч 5-го тура Лиги Наций, в котором сборная Франции встретится со сборной Израиля. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Франция

Команда долго играет под руководством Дешама. Сам поднимавший в 1998-м году как капитан победителей и чемпион мира, он дважды дошел до финала мундиаля уже как тренер. Правда, если в 2018-м году, будто отмечая юбилей, получилось снова выиграть, то в Катаре уступили, но в упорной борьбе, где Аргентина взяла трофей только по пенальти. На Евро получалось хуже, от невразумительного поражения на домашнем турнире и до выступлений летом в Германии, где главным бомбардиром, как шутят, стал Автогол. С другой стороны, дошли ведь до полуфинала. Вот и сейчас, при уходе Гризманна и скандале вокруг Мбаппе, есть шанс выиграть группу, несмотря на старт с домашнего поражения Италии. Но потом выиграли все три поединка, в том числе дважды у Бельгии. Сейчас важно взять три очка и сохранить силы на поездку в гости к Скуадре Адзурре.

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Израиль

Сборная прибавила, и именно поэтому она выступает на таком уровне - в прошлом цикле она выиграла группу в дивизионе В. Вот только после этого были в основном неудачи. Бело-синие не воспользовались удачным жребием и посредственно провели прошлогодний евроотбор, а в марте в первом же раунде уступили 1:4 Исландии. В Лиге Наций, уже при Бен-Шимоне, не получилось удивить: андердог, как и ожидалось, проиграл все четыре поединка, всем трем противникам. И только с Италией была минимальная разница, 1:2, но и там свой мяч забили на 90+ минуте.

Статистика личных встреч

Когда-то израильтяне даже выигрывали, в 1993-м году. Но это их единственный успех, а из остальных восьми матчах было проиграно французам 5. Осенью в формально домашнем поединке был и вовсе разгром со счетом 1:4.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что стоит ждать разгрома гостей. Согласимся - даже при своих немалых кадровых потерях хозяева на голову сильнее, и должны выиграть при форе -2,0 голов (коэффициент - 1,6).