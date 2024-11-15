Франция – Израиль – 0:0. А кто будет забивать? Обзор матча

14 ноября в матче 5-го тура Лиги наций в группе 2 Дивизиона А встречались Франция и Израиль.

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Французы продемонстрировали, как можно упустить более 20 моментов и не забить. Стоит отметить слаженные действия защитников Израиля и великолепную игру голкипера Даниэля Переца.

В итоге команды сыграли вничью. Для Израиля это первый набранный зачетный балл в Дивизионе А.

После 5-го тура лидирует Италия - 13 очков, Франция - 10, Бельгия - 4, Израиль - 1.

Лига наций 2024/25. Дивизион А

Группа 2. 5-й тур

Франция – Израиль – 0:0

Франция: Меньян, Тео, Упамекано, Конате, Кунде, Камавинга (Рабьо, 71), Канте, Барколя (Нкунку, 71), Заир-Эмери (Тюрам, 78), Олисе (Коман, 70), Коло-Муани.

Израиль: Перец, Абада (Хазиза, 80), Эхезкель (Халайли, 84), Голдберг, Шломо, Нахмиас, Глух (Перец, 84), Абу-Фани, Джабер, Соломон (Саба, 72), Тургеман (Давид, 73).

Предупреждения: Камавинга (35), Эхезкель (49), Нахмиас (69).

Обзор матча