Дидье ДЕШАМ: «Столько моментов, а лишь ничья без голов»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал нулевую ничью с Израилем в матче 5-го тура Лиги наций.

«Мы, кажется, должны радоваться, что смогли квалифицироваться в четвертьфинал. Но я разочарован результатом игры. Как можно создать столько моментов и сыграть вничью?

Мы должны были забивать хотя бы один гол. Сколько было ударов – 20? 30? Это вопрос эффективности. Нам ее вообще не хватало. Сделаем выводы и готовимся к следующей игре», – прокомментировал Дидье Дешам.

Сборная Франции, контролируя игру, не смогла переиграть сборную Израиля.