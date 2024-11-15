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  4. Дидье ДЕШАМ: «Столько моментов, а лишь ничья без голов»
Лига наций
15 ноября 2024, 04:31 |
75
0

Дидье ДЕШАМ: «Столько моментов, а лишь ничья без голов»

Сборная Франции не смогла победить сборную Израиля

15 ноября 2024, 04:31 |
75
0
Дидье ДЕШАМ: «Столько моментов, а лишь ничья без голов»
UEFA. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал нулевую ничью с Израилем в матче 5-го тура Лиги наций.

«Мы, кажется, должны радоваться, что смогли квалифицироваться в четвертьфинал. Но я разочарован результатом игры. Как можно создать столько моментов и сыграть вничью?

Мы должны были забивать хотя бы один гол. Сколько было ударов – 20? 30? Это вопрос эффективности. Нам ее вообще не хватало. Сделаем выводы и готовимся к следующей игре», – прокомментировал Дидье Дешам.

Сборная Франции, контролируя игру, не смогла переиграть сборную Израиля.

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Лига наций сборная Франции по футболу сборная Израиля по футболу Дидье Дешам
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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