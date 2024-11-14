Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Израиль героически выстоял против Франции. Италия нанесла поражение Бельгии
Лига наций УЕФА. Лига A
Бельгия
14.11.2024 21:45 – FT 0 : 1
Италия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
14 ноября 2024, 23:45 | Обновлено 14 ноября 2024, 23:58
183
0

Израиль героически выстоял против Франции. Италия нанесла поражение Бельгии

На Стад де Франс все закончилось 0:0, а подопечным Спаллетти победу принес Тонали

14 ноября 2024, 23:45 | Обновлено 14 ноября 2024, 23:58
183
0
Израиль героически выстоял против Франции. Италия нанесла поражение Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

14 ноября состоялись матчи 5-го тура группы 2 Дивизиона А Лиги наций 2024/25.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Франция не сумела одолеть команду Израиля на домашнем поле Стад де Франс. Игра завершилась со счетом 0:0.

В параллельном поединке сборная Италии в гостях в Брюсселе минимально переиграла Бельгию 1:0. Единственный гол на 11-й минуте забил Сандро Тонали.

После пяти туров расположение коллективов в квартете выглядит следующим образом: 1. Италия (13 очков), 2. Франция (10), 3. Бельгия (4), Израилья (1).

Сборные Италии и Франции гарантировали себе выход в четвертьфинал. 17 ноября они между собой разыграют итоговые 1-е и 2-е места.

Лига наций 2024/25. Дивизион А

Группа 2. 5-й тур

Франция – Израиль – 0:0

Франция: Меньян, Тео, Упамекано, Конате, Кунде, Камавинга (Рабьо, 71), Канте, Барколя (Нкунку, 71), Заир-Эмери (Тюрам, 78), Олисе (Коман, 70), Коло-Муани.

Израиль: Перец, Абада (Хазиза, 80), Ехезкель (Халайли, 84), Голдберг, Шломо, Нахмиас, Глух (Перец, 84), Абу-Фани, Джабер, Соломон (Саба, 72), Тургеман (Давид, 73).

Предупреждения: Камавинга (35), Ехезкель (49), Нахмиас (69).

Бельгия – Италия – 0:1

Гол: Тонали, 11

Бельгия: Кастельс, де Кейпер (Лукебакио, 79), Кастань (Бакайоко, 86), Теате (Аль-Дахиль, 72), Дебаст, Фас, Троссард, Онана, Энгельс (Вермерен, 72), Опенда, Лукаку.

Италия: Доннарумма, Бастони, Буонджорно, Ди Лоренцо, Барелла (Распадори, 79), Димарко (Удоджи, 69), Камбьязо (Гатти, 82), Тонали, Ровелла (Локателли, 79), Фраттези, Ретеги (Кин, 69).

Предупреждения: Кастань (28), Бастони (45+2), Онана (67), Аль-Дахиль (77), Кин (90+1).

По теме:
Лига наций. Норвегия одолела Словению. Северная Македония выиграла у Латвии
Англия взяла реванш у Греции. И получила перевес по разнице в личных матчах
Дани ОЛЬМО: «Очень важно быть первым в группе, мы хотим выиграть завтра»
сборная Франции по футболу сборная Италии по футболу сборная Бельгии по футболу сборная Израиля по футболу Лига наций Сандро Тонали Бельгия - Италия
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
Бокс | 14 ноября 2024, 14:48 2
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком

Победит ли в этом поединке хоть кто-то?

Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Бокс | 14 ноября 2024, 01:33 0
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон

Поединок состоится в ночь на 16 ноября

Георгий СУДАКОВ: «В ЛЧ сразу понимаешь – это тебе не с Колосом играть»
Футбол | 14.11.2024, 17:03
Георгий СУДАКОВ: «В ЛЧ сразу понимаешь – это тебе не с Колосом играть»
Георгий СУДАКОВ: «В ЛЧ сразу понимаешь – это тебе не с Колосом играть»
Казахстан – Австрия – 0:2. Черчесов тянет на дно. Видео голов и обзор матча
Футбол | 14.11.2024, 22:15
Казахстан – Австрия – 0:2. Черчесов тянет на дно. Видео голов и обзор матча
Казахстан – Австрия – 0:2. Черчесов тянет на дно. Видео голов и обзор матча
«Всегда он». Топ-боксер без колебаний назвал победителя боя Усик – Фьюри 2
Бокс | 14.11.2024, 07:47
«Всегда он». Топ-боксер без колебаний назвал победителя боя Усик – Фьюри 2
«Всегда он». Топ-боксер без колебаний назвал победителя боя Усик – Фьюри 2
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Это была худшая ошибка. Анчелотти признался, почему его уволили из Реала
Это была худшая ошибка. Анчелотти признался, почему его уволили из Реала
13.11.2024, 07:49 1
Футбол
«Это будет для него концом карьеры». Фроч – о реванше Усика и Фьюри
«Это будет для него концом карьеры». Фроч – о реванше Усика и Фьюри
13.11.2024, 00:33
Бокс
«Он может запороть бой». Топ-боксер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он может запороть бой». Топ-боксер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
13.11.2024, 08:25
Бокс
«Будет топ-нокаут, он очень напуган». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Будет топ-нокаут, он очень напуган». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
13.11.2024, 00:16
Бокс
Келси стал в MLS высоколиквидным активом для Шахтера. Что его ждет дальше?
Келси стал в MLS высоколиквидным активом для Шахтера. Что его ждет дальше?
13.11.2024, 10:15 17
Футбол
И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира
И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира
13.11.2024, 12:33 9
Футбол
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто был самым зрелищным боксером в истории?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто был самым зрелищным боксером в истории?»
14.11.2024, 08:22 1
Бокс
ФОТО. 10 минут спокойствия! Чем занимается экс-жена Пятова после развода
ФОТО. 10 минут спокойствия! Чем занимается экс-жена Пятова после развода
14.11.2024, 04:40 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем