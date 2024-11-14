Израиль героически выстоял против Франции. Италия нанесла поражение Бельгии

14 ноября состоялись матчи 5-го тура группы 2 Дивизиона А Лиги наций 2024/25.

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Сборная Франция не сумела одолеть команду Израиля на домашнем поле Стад де Франс. Игра завершилась со счетом 0:0.

В параллельном поединке сборная Италии в гостях в Брюсселе минимально переиграла Бельгию 1:0. Единственный гол на 11-й минуте забил Сандро Тонали.

После пяти туров расположение коллективов в квартете выглядит следующим образом: 1. Италия (13 очков), 2. Франция (10), 3. Бельгия (4), Израилья (1).

Сборные Италии и Франции гарантировали себе выход в четвертьфинал. 17 ноября они между собой разыграют итоговые 1-е и 2-е места.

Лига наций 2024/25. Дивизион А

Группа 2. 5-й тур

Франция – Израиль – 0:0

Франция: Меньян, Тео, Упамекано, Конате, Кунде, Камавинга (Рабьо, 71), Канте, Барколя (Нкунку, 71), Заир-Эмери (Тюрам, 78), Олисе (Коман, 70), Коло-Муани.



Израиль: Перец, Абада (Хазиза, 80), Ехезкель (Халайли, 84), Голдберг, Шломо, Нахмиас, Глух (Перец, 84), Абу-Фани, Джабер, Соломон (Саба, 72), Тургеман (Давид, 73).



Предупреждения: Камавинга (35), Ехезкель (49), Нахмиас (69).

Бельгия – Италия – 0:1

Гол: Тонали, 11

Бельгия: Кастельс, де Кейпер (Лукебакио, 79), Кастань (Бакайоко, 86), Теате (Аль-Дахиль, 72), Дебаст, Фас, Троссард, Онана, Энгельс (Вермерен, 72), Опенда, Лукаку.



Италия: Доннарумма, Бастони, Буонджорно, Ди Лоренцо, Барелла (Распадори, 79), Димарко (Удоджи, 69), Камбьязо (Гатти, 82), Тонали, Ровелла (Локателли, 79), Фраттези, Ретеги (Кин, 69).



Предупреждения: Кастань (28), Бастони (45+2), Онана (67), Аль-Дахиль (77), Кин (90+1).