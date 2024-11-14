Лига наций14 ноября 2024, 22:00 | Обновлено 14 ноября 2024, 22:17
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Франция – Израиль, Бельгия – Италия, другие матчи. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 14 ноября поединки 5-го тура Лиги наций
14 ноября 2024, 22:00 | Обновлено 14 ноября 2024, 22:17
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Вечером 14 ноября проходят поединки 5-го тура Лиги наций.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига наций. 5-й тур, 14 ноября
🔹 Лига A
- 21:45. Бельгия – Италия
- 21:45. Франция – Израиль
🔹 Лига B
- 17:00. Казахстан – Австрия – 0:2
- 21:45. Греция – Англия
- 21:45. Ирландия – Финляндия
- 21:45. Словения – Норвегия
🔹 Лига C
- 19:00. Армения – Фарерские острова – 0:1
- 21:45. Северная Македония – Латвия
Видеотрансляции матчей доступны на видеосервисе MEGOGO.
21:45. Бельгия – Италия
21:45. Франция – Израиль
17:00. Казахстан – Австрия – 0:2
21:45. Греция – Англия
21:45. Ирландия – Финляндия
21:45. Словения – Норвегия
19:00. Армения – Фарерские острова – 0:1
21:45. Северная Македония – Латвия
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