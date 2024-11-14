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Лига наций УЕФА. Лига A
Франция
14.11.2024 21:45 – 45 0 : 0
Израиль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
14 ноября 2024, 22:00 | Обновлено 14 ноября 2024, 22:17
200
0

Франция – Израиль, Бельгия – Италия, другие матчи. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 14 ноября поединки 5-го тура Лиги наций

14 ноября 2024, 22:00 | Обновлено 14 ноября 2024, 22:17
200
0
Франция – Израиль, Бельгия – Италия, другие матчи. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Вечером 14 ноября проходят поединки 5-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига наций. 5-й тур, 14 ноября

🔹 Лига A

  • 21:45. Бельгия – Италия
  • 21:45. Франция – Израиль

🔹 Лига B

  • 17:00. Казахстан – Австрия – 0:2
  • 21:45. Греция – Англия
  • 21:45. Ирландия – Финляндия
  • 21:45. Словения – Норвегия

🔹 Лига C

  • 19:00. Армения – Фарерские острова – 0:1
  • 21:45. Северная Македония – Латвия

Видеотрансляции матчей доступны на видеосервисе MEGOGO.

21:45. Бельгия – Италия

21:45. Франция – Израиль

17:00. Казахстан – Австрия – 0:2

21:45. Греция – Англия

21:45. Ирландия – Финляндия

21:45. Словения – Норвегия

19:00. Армения – Фарерские острова – 0:1

21:45. Северная Македония – Латвия

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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