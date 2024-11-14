Лига наций. Норвегия одолела Словению. Северная Македония выиграла у Латвии
Состоялись матчи 5-го тура Лиги наций
14 ноября в матче 5-го тура Лиги наций Норвегия уверенно одолела Словению со счетом 4:1.
Игра проходила на «Стадионе Стожице» в Любляне.
За сборную Ирландии голом отличился Бенжамин Шешко с пенальти. Норвежцы ответили дублем Антонио Нуси, а также голами Эрлинга Холанда и Йенса Гауге.
В параллельном матче сборная Северной Македонии принимала латвийцев на «Национальной Арене Тоше Проски» в Скопье.
Единственным голом в матче отличился защитник хозяев Никола Серафимов на 45-й минуте.
Лига наций. 5-й тур.
Дивизион В. Группа 3
Словения – Норвегия – 1:4
Голы: Шешко, 21 (пен) – Нуса, 4, 59, Холланд, 45, Гауге, 83
Дивизион С. Группа 4
Северная Македоня – Латвия – 1:0
Гол: Серафимов, 45
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