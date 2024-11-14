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Лига наций УЕФА. Лига B
Словения
14.11.2024 21:45 – FT 1 : 4
Норвегия
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Лига наций
14 ноября 2024, 23:45 | Обновлено 14 ноября 2024, 23:53
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0

Лига наций. Норвегия одолела Словению. Северная Македония выиграла у Латвии

Состоялись матчи 5-го тура Лиги наций

14 ноября 2024, 23:45 | Обновлено 14 ноября 2024, 23:53
65
0
Лига наций. Норвегия одолела Словению. Северная Македония выиграла у Латвии
Getty Images/Global Images Ukraine. Словения - Норвегия

14 ноября в матче 5-го тура Лиги наций Норвегия уверенно одолела Словению со счетом 4:1.

Игра проходила на «Стадионе Стожице» в Любляне.

За сборную Ирландии голом отличился Бенжамин Шешко с пенальти. Норвежцы ответили дублем Антонио Нуси, а также голами Эрлинга Холанда и Йенса Гауге.

В параллельном матче сборная Северной Македонии принимала латвийцев на «Национальной Арене Тоше Проски» в Скопье.

Единственным голом в матче отличился защитник хозяев Никола Серафимов на 45-й минуте.

Лига наций. 5-й тур.

Дивизион В. Группа 3

Словения – Норвегия – 1:4

Голы: Шешко, 21 (пен) – Нуса, 4, 59, Холланд, 45, Гауге, 83

Дивизион С. Группа 4

Северная Македоня – Латвия – 1:0

Гол: Серафимов, 45

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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