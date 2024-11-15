Северная Македония – Латвия – 1:0. Вырвали победу. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций
14 ноября в рамках 5 тура Лиги наций состоялся поединок между Северной Македонией и Латвией.
Поединок состоялся в Скопье на Национальной арене «Тоше Проески».
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Первый тайм голами фанатов не порадовал, на перерыв игроки пошли при нулях на табло. Решающим в матче стал эпизод на 57-й минуте. Игроки Северной Македония удачно воспользовались угловым – мяч в ворота соперника забил Никола Серафимов.
Лига наций. 5-й тур, 14 ноября
Дивизион С. Группа 4
Северная Македония – Латвия – 1:0
Гол: Серафимов, 57
Видео гола и обзор матча
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