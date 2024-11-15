Северная Македония – Латвия – 1:0. Вырвали победу. Видео гола и обзор матча

14 ноября в рамках 5 тура Лиги наций состоялся поединок между Северной Македонией и Латвией.

Поединок состоялся в Скопье на Национальной арене «Тоше Проески».

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Первый тайм голами фанатов не порадовал, на перерыв игроки пошли при нулях на табло. Решающим в матче стал эпизод на 57-й минуте. Игроки Северной Македония удачно воспользовались угловым – мяч в ворота соперника забил Никола Серафимов.

Лига наций. 5-й тур, 14 ноября

Дивизион С. Группа 4

Северная Македония – Латвия – 1:0

Гол: Серафимов, 57

Видео гола и обзор матча