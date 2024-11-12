Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола

В футбольном мире, кажется, уже привыкли к тому, что для достижения успеха клубам необходимо тратить сотни миллионов евро на подписание новичков, которые в теории способны усилить команду и сделать ее наименее уязвимой для соперников. Но инвестиции в кадры не являются наиболее затратной статьей в долгосрочных бюджетах планирования клубов. Больше всего денег приходится вкладывать в постройку или реконструкцию, а затем постоянное обслуживание футбольного стадиона, отвечающего всем последним требованиям ФИФА и УЕФА, а также способного сделать пребывание болельщиков на нем максимально комфортным и, как следствие, существенно повысить посещаемость.

Впрочем, в то время, как многие клубы строят или только раздумывают над необходимостью строительства новых арен, в мире насчитывается множество заброшенных стадионов, чье «светлое будущее» находится под большим вопросом. Сегодня мы предлагаем вам выборку из некоторых наиболее известных или находящихся на слуху арен, среди которых, увы, нашлось место и элитному украинскому стадиону…

За Лужанками (Чехия)

Стадион «За Лужанками» возводился с 1949 по 1953 годы, а впоследствии несколько десятилетий верой и правдой служил футбольному клубу «Зброевка» из Брно в качестве домашней арены. Именно здесь в 1978 году «пистолеты» впервые и пока единственный раз в своей истории становились чемпионами, выиграв первенство Чехословакии в крайне непростой борьбе с пражской «Дуклой» (на финише опередили соперника только на 2 очка).

«За Лужанками» вмещал 50 тысяч зрителей, и в 1995 году здесь даже состоялся международный матч – спарринг между Чехией и Финляндией (4:1). Однако в 2001 году «Зброевка» была вынуждена переехать на другой стадион, так как «За Лужанками» не соответствовал ключевым критериям, выдвигаемым к спортивным сооружениям ФИФА и организаторами чешского национального чемпионата.

С тех пор несколько раз возникали инициативные группы, пытавшиеся запустить акции в поддержку выделения средств на реконструкцию старой арены, но они не увенчались успехами, хотя в 2015-м здесь и состоялся прощальный матч экс-капитана «Зброевки» Петра Шванцары, носивший статус выставочного.

По оценкам экспертов, на восстановление функциональности стадиона «За Лужанками» и приведение его в соответствие к современным требованиям, необходимо минимум 40 миллионов евро. Таких денег в Чехии выделять на арену никто не хочет, и в последние годы она превратилась в откровенную «заброшку», где прямо на трибунах нередко замечали ночующих бездомных, а на месте, где когда-то был зеленый газон находится молодой лес…

Фламинио (Италия)

Стадион «Фламинио» находится в Риме. Он был построен специально к проведению летних Олимпийских игр в 1960 году, которые состоялись в столице Италии. Конкретно на «Фламинио» прошел финальный матч футбольного турнира той Олимпиады между сборными Югославии и Дании (3:1).

Также «Фламинио» был на слуху у футбольных болельщиков, когда здесь в сезоне-1989/90 свои домашние матчи в рамках Серии А проводили «Рома» и «Лацио». Это была вынужденная мера для обеих команд, так как на тот момент на «Стадио Олимпико» проходила реконструкция.

Впоследствии 30-тысячный «Фламинио» являлся домашней ареной для сборной Италии по регби, но с 2011 года этот стадион является невостребованным и простаивает без дела, разрушаясь без должного ухода и присмотра.

Несколько лет назад президент «Лацио» Клаудио Лотито высказался о целесообразности передачи стадиона «Фламинио» в собственность его клуба, чтобы «орлы» имели возможность проводить на арене домашние матчи. Фанаты римской команды с воодушевлением восприняли такую инициативу, однако власти Рима на подобное решение так и не пошли, считая, что «Фламинио» является памяткой архитектуры и его реконструкция может привести к утрате элементов наследия великого архитектора Пьер Луиджи Нерви, которого в Италии называют не иначе как «поэтом железобетона».

Кейсмент Парк (Северная Ирландия)

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«Кейсмент Парк» – это один из крупнейших стадионов Северной Ирландии, который был открыт в 1953 году. Здесь длительное время проводились матчи по гэльскому футболу, херлингу и камоги, однако с лета 2013-го арена официально является закрытой и сейчас стоит без дела, разрушаясь и внося элементы негатива в городской ландшафт Белфаста.

Ожидалось, что «Кейсмент Парк» станет ареной от Северной Ирландии, на которой будут проходить матчи финальной части Евро-2028, и под это даже начали искать инвестиции, но в сентябре нынешнего года правительство Великобритании окончательно отказалось выделять финансирование под эту задачу, вследствие чего Северная Ирландия была исключена из когорты стран-хозяев Евро-2028 в виду отсутствия на ее территорию арены, соответствующей всем требованиям УЕФА.

Впрочем, чуть детальнее о «Кейсмент Парк» мы уже рассказывали читателям осенью минувшего года. Если вы пропустили тот материал, но вам интересно узнать о североирландском стадионе значительно больше, тогда эта ссылка для вас будет весьма актуальной:

Арена да Амазония (Бразилия)

«Арена да Амазония» в настоящий момент не является классической «заброшкой», однако…

Этот стадион был открыт весной 2014 года и выстроен специально для проведения финальной части чемпионата мира в Бразилии. В итоге на «Арена да Амазония» было проведено четыре поединка групповой стадии, а за прошедшие с тех пор десять лет здесь всего лишь дважды проводила свои домашние матчи национальная сборная Бразилии (в сентябре 2016-го и в октябре 2021-го).

В целом это сооружение начали активно критиковать еще в период его возведения, на которое из бюджета Бразилии было выделено около 200 миллионов евро. Дело в том, что «Арена да Амазония» находится в Манаусе, а это неподалеку от экватора. Тамошний климат очень жаркий, за что стадион нещадно критиковал в 2014 году тогдашний наставник сборной Англии Рой Ходжсон, заявлявший, что он не понимает, как можно играть в таких условиях.

Неудивительно, что после ЧМ-2014 стадион используется крайне редко и является абсолютно непопулярным. Здесь иногда проводят матчи четвертого дивизиона бразильского футбола, на которые приходит не более одной тысячи зрителей при номинальной вместимости арены в 44,5 тысячи. Также здесь проходят встречи христианских евангелистов, но в целом, учитывая гигантские расходы на поддержание хоть какой-то функциональности сооружения, будущее этого стадиона остается очень туманным и в Бразилии все чаще и чаще говорят о необходимости смириться с фактом бездумно потраченных денег в прошлом, чтобы не продолжать нести неоправданные расходы и в будущем.

Донбасс Арена (Украина)

Строительство «Донбасс Арены» шло с 2006 по 2009 годы и обошлось инвестору в 400 миллионов долларов. Стадион вместимостью в 52 тысячи зрителей мгновенно стал одним из лучших в Европе, являясь чисто футбольной ареной, построенной «с нуля» и с учетом всех требований ФИФА и УЕФА, действовавших на тот период.

На «Донбасс Арене» состоялось пять матчей финальной части Евро-2012 (три игры групповой стадии, четвертьфинал и полуфинал), а также несколько сезонов свои домашние матчи проводил «Шахтер», в том числе и в Лиге чемпионов.

Однако в 2014 году «горнякам» пришлось покинуть «Донбасс Арену», и с тех пор стадион по прямому назначению не используется. Причиной всему оказалась российско-украинская война, начало которой проявилось еще десять лет назад на Донбассе, хотя и камуфлировалось агрессором под гражданскую войну или внутринациональный конфликт. Свой последний матч на «Донбасс Арене» (на текущий момент) «Шахтер» провел 2 мая 2014 года, а впоследствии на протяжении нескольких лет стадион использовался как центр распределения гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова.

Гуанчжоу Футбол Парк (Китай)

В период колоссальных инвестиций, которые существовали в китайском футболе, тамошним гегемоном стал «Гуанчжоу», имевший очень богатого и солидного спонсора – компанию Evergrande Group. Возможности последней позволяли китайцам замахнуться на строительство в Гуанчжоу самого масштабного стадиона современности – на 100 тысяч зрителей, получившего название «Гуанчжоу Футбол Парк».

Проект стоимостью в 1,7 миллиарда долларов стартовал в апреле 2020 года, но в 2022-м из-за финансового кризиса, постигшего Evergrande Group, оказался заморожен, хотя сам по себе недострой еще поздней осенью 2021-го китайское правительство национализировало.

По итогу арену так и не открыли в конце 2022-го, как планировалось изначально. Ее нынешняя судьба также остается туманной, хотя в минувшем году китайское правительство все-таки выразило готовность продолжить строительство, но предварительно изменило проект, из-за чего вместимость сооружения была уменьшена до 75 тысяч.

С марта 2024-го на «Гуанчжоу Футбол Парк» возобновились строительные работы, но в целом их темпы не поражают, а потому некоторые специалисты скептически относятся к возможности ввести арену в эксплуатацию согласно новому плану – в конце следующего года. Также не исключается, что из-за проблем в китайской экономике этот долгострой вскоре может и вовсе быть заброшен окончательно.

Ноу Месталья (Испания)

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«Ноу Месталья» является еще одним футбольным долгостроем, который на текущий момент смело можно называть заброшенным. Возведение арены было начато еще в 2007 году и к февралю 2009-го уже была готова монолитная коробка, возвышающаяся в северо-западной части Валенсии и до сих пор.

Однако дальше строительные работы не продвинулись по финансовым причинам. Впоследствии многократно «Валенсия» пыталась сдвинуть процесс с мертвой точки, рассматривался даже вариант с продажей нынешнего стадиона клуба, чтобы получить деньги на достройку нового, но… Пока изменения происходят лишь на бумаге: в частности, в проект были внесены изменения, согласно которых вместимость арены уменьшена с 80 до 61,5 тысяч зрителей, хотя впоследствии предлагалось снизить эту цифру и вовсе до 50 тысяч.

На текущий момент существует сразу несколько концепций завершения строительства, и пока от проекта «Ноу Месталья» не отказались окончательно. Более того, эта арена планируется для использования при проведении финальной части чемпионата мира-2030, который примут три страны: Испания, Португалия и Марокко. Впрочем, на этот счет есть хорошая поговорка: гладко было на бумаге, да забыли про овраги…