Кейсмент Парк – это поле с бурьянами, но там хотят провести матчи Евро-2028

10 октября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально сообщил о выборе мест проведения двух розыгрышей чемпионата Европы. В частности, в 2028 году турнир примет Великобритания (Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия) и Ирландия, а в 2032-м континентальное соревнование состоится на полях Италии и Турции.

Как известно, на оба турнира поступило только по одной заявке, а потому никакого выбора на этот раз не было – сплошной формализм, как и у Джанни Инфантино в ФИФА…

Пока о формате квалификации и проведения Евро-2028 известно не так много. Ожидается, что календарь турнира и города проведения каждого конкретного матча по группам будут определены уже после того, как летом следующего года состоится финальная часть Евро-2024. Однако уже сейчас в СМИ попали некоторые интересные факты, один из которых заключается в том, что УЕФА не планирует выделять пять гарантированных путевок для всех стран-хозяек континентального первенства. Максимум, на что готовы пойти в организации – это две прямые путевки, а все остальные страны должны будут все равно проходить через квалификацию. На подобное уже без пререканий согласились в английской Футбольной ассоциации, а вот как поступят их коллеги из Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Ирландии – пока загадка.

Впрочем, не меньшая загадка заключается в том, на каком именно стадионе будет принимать матчи Евро-2028 Северная Ирландия. В настоящий момент национальная сборная этой страны домашние поединки проводит в Белфасте на «Уиндзор Парк» – самом крупном футбольном функционирующем стадионе страны. Однако эта арена является абсолютно непригодной для формата Евро-2028, и УЕФА однозначно не допустит «Уиндзор Парк» и Северную Ирландию к проведению матчей турнира. Несмотря на реконструкцию, которая состоялась на стадионе в 2016 году, вместимость сооружения составляет лишь 18,5 тысяч зрителей, при том, что по требованиям УЕФА арена, на которой могут проводиться матчи чемпионата Европы, должна быть рассчитана минимум на 30 тысяч болельщиков.

Именно поэтому в проекте, который представили страны Великобритании и Ирландия к своей заявке на проведение Евро-2028, от Северной Ирландии значится абсолютно другая арена – «Кейсмент Парк». Этот стадион также находится в столице страны Белфасте, соответствует требованиям по вместимости, но его главная проблема в настоящий момент заключается в том, что он… заброшен! Причем не фигурально, а абсолютно реально, что доказывают свежие фотографии с этого спортивного сооружения, которые были сделаны репортерами 10 октября – сразу после того, как стало известно о решении УЕФА отдать Евро-2028 Великобритании и Ирландии.

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В настоящий момент инфраструктура «Кейсмент Парк» представляет собой унылое зрелище: газон полностью поражен сорной растительностью, трибуны буквально разваливаются под воздействием агрессивных факторов окружающей среды, и за всем этим абсолютно никто не следит, даже не пытаясь поддерживать стадион хоть на каком-то минимальном уровне приемлемости.

Подобное положение вещей объясняется тем, что с 2013 года «Кейсмент Парк» фактически был закрыт для проведения реконструкции, но этот проект провалился из-за проблем с финансированием, жалоб местных жителей и политической нестабильности в стране.

Еще в 2011 году исполнительные власти Северной Ирландии объявили о выделении 138 миллионов фунтов на различные проекты проведения реконструкции стадионов по всей стране. Из этой суммы 61,4 миллион фунтов полагался на проведение полной реконструкции «Кейсмент Парк», причем еще 15 миллионов фунтов на тотальную модернизацию арены обязывалась выделить Гэльская атлетическая ассоциация, которая фактически и является владельцем сооружения. Конечная цель заключалась в том, чтобы превратить «Кейсмент Парк» в крупнейшую и самую современную арену Северной Ирландии, номинальная вместимость которой должна была составить 40 тысяч зрителей. Планировалось, что на стадионе будут чередоваться проведения футбольных матчей, а также игр по гэльскому футболу, херлингу, камоги, а еще время от времени арену хотели предоставлять в аренду организаторам различных концертов.

В начале 2012 года было сообщено, что работы по реконструкции «Кейсмент Парк» начнутся в конце 2013-го, а их завершение было запланировано к сентябрю 2015 года. Но против масштабных строительных работ внезапно выступили местные жители, которые направили официальную петицию в адрес Министерства окружающей среды Северной Ирландии, назвав планы по реконструкции спортивной арены «чудовищными» и «слишком дорогостоящими».

Как следствие, начало работ в планируемые сроки так и не состоялось, а в 2014-м Высокий суд Северной Ирландии отозвал разрешение на реконструкцию, фактически удовлетворив иск жителей западного Белфаста, которые утверждали, что их район и так чересчур застроен, и что потенциально большое скопление людей приведет к существенным проблемам в организации движения транспорта и коллапсам в сфере коммунального хозяйства. Кроме того, в иске отмечалось, что «стадион станет бельмом в глазу»…

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Следующие три года были посвящены юридическим спорам, пока в 2017-м не были обнародованы планы по сокращению потенциальной численности зрителей на «Кейсмент Парк» до 34,5 тысяч зрителей. Из-за политической конъюнктуры обновленное разрешение на строительные работы было выдано только в октябре 2020 года министром инфраструктуры Северной Ирландии Николой Мэллон, а его подтверждение состоялось только в июле 2021-го. К тому моменту произошел пересчет экономической стоимости проекта, который выявил увеличение размера сметы до 110 миллионов фунтов с потенциальным ростом до 140 миллионов.

Последнее обстоятельство привело к очередному тупику, так как было неясно, откуда брать дополнительные деньги и кто должен выступить источником таких ассигнований…

Как всегда в подобных вопросах ключевую роль начали играть политики. В частности, в департаменте по делам сообществ Северной Ирландии заявили, что «требования к финансированию будут согласованы со всеми партнерами и станут частью полного экономического обоснования», подчеркнув также о стремлении работать в этом вопросе совместно с функционерами Гэльской атлетической ассоциации.

Гарантии о выделении необходимых денег были предоставлены и со стороны правительства, о чем заявил исполнительный директор Ирландской футбольной ассоциации Патрик Нельсон: «Правительство заявило, что позаботится о том, чтобы для реконструкции «Кейсмент Парк» были деньги. Мы будем работать с правительственными партнерами, Гэльской атлетической ассоциацией и всеми, кто нам нужен, чтобы гарантировать, что Северная Ирландия сыграет полноценную роль в этом турнире [Евро-2028]».

Дополнительной проблемой для Северной Ирландии в аспекте проведения Евро-2028 на одном из своих стадионов является то обстоятельство, что до внесения поправок в 2005 году в уставе Гэльской атлетической ассоциации существовало правило 42, которое запрещало заниматься негэльскими видами спорта на спортивных аренах, принадлежащих организации. Впоследствии поправка разрешила Центральному совету организации предоставлять ее спортивные сооружения для проведения других соревнований, но лишь «в течение временного периода».

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Важно отмечать и то, что «Кейсмент Парк» расположен в преимущественно националистическом районе Белфаста, в то время как «Уиндзор Парк», который является номинально домашней ареной для национальной сборной Северной Ирландии по футболу, находится в так называемом профсоюзном районе города. Даже название «Кейсмент Парк» взято в честь Роджера Кейсмента – известного деятеля ирландского национально-освободительного движения, выступавшего за полное отделение Ирландии от Великобритании.

Поэтому проекту реконструкции «Кейсмент Парк» приходится преодолевать еще и межконфессиональные разногласия, не говоря уже об остром кризисе, возникшем в Кабинете Министров Северной Ирландии и фактически парализовавшем его работу по многим вопросам. Учитывая последнее обстоятельство, вопрос о выделении необходимых денежных средств на реконструкцию стадиона в Белфасте пока на повестке дня не стоит, и может быть рассмотрен только после завершения правительственного кризиса, который длится с минувшего года.

Но и это еще не все проблемы, с которыми столкнулся многострадальный проект реконструкции «Кейсмент Парк». Большинство футбольных болельщиков Северной Ирландии негативно восприняли идею футбольных и политических властей с проведением домашних матчей на Евро-2028 именно на этой арене. Группа активных фанатов уже опубликовала официальное заявление, в котором говорится, что «футбольные турниры должны проводиться на футбольных стадионах». В ответ на это главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нилл назвал проведение матчей Евро-2028 на «Кейсмент Парк» не иначе как «фантастической возможностью».

Единственной положительной новостью для организаторов Евро-2028 и тех, кто борется за право «Кейсмент Парк» перестать быть обыкновенным полем с бурьянами, которое вскоре будет годиться разве что для выпаса домашнего скота, но никак не для проведения спортивных соревнований, является то, что в мае 2022 года Высокий суд Северной Ирландии окончательно отклонил апелляцию местных жителей против реконструкции стадиона. Тогда планировалось, что активные работы начнутся уже в 2023-м, а их завершение придется на июнь 2025-го, однако пока подрядчики так и не «расчехлили» свою технику, а один из них (Buckingham Group) в августе из-за экономических проблем даже ввел временную администрацию.

Сейчас, согласно наиболее оптимистичным прогнозам, завершение работ по реконструкции «Кейсмент Парк» планируется на 2026 год…