ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА определил, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032

УЕФА по итогам заседания Исполнительного комитета объявил, что Евро-2028 пройдет в Великобритании (Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия) и Ирландии.

Финальный матч примет лондонский стадион Уэмбли. УЕФА имел только одну заявку на этот турнир, поэтому конкуренции у Великобритании и Ирландии не было.

Евро-2032 пройдет в Италии и Турции. Здесь у УЕФА тоже была только одна заявка.

Евро-2024 состоится в Германии.

