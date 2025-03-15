Облак отреагировал на заявление УЕФА о матче Атлетико – Реал
Голкипер высказал свое мнение по поводу эпизода
Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак прокомментировал официальное заявление УЕФА по поводу скандального пенальти Хулиана Альвареса в матче против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.
«Никто не уверен в ее содержании. Никто точно не знает, о чем там идет речь. Есть объяснения, и из того, что мне сказали, изображение выглядит совсем не так, как реальное, поэтому никто не может сказать наверняка, что именно произошло.
Честно говоря, в последние дни я старался не смотреть прессу, потому что представляю, что там пишут. Случившееся – это ситуация, для которой нужно иметь очень плохую удачу, а сопернику – очень хорошую. Так я это объясняю себе.
Произошло нечто, что, вероятно, случалось очень редко или, может, вообще никогда», — сказал Облак.
Ранее арбитр встречи Шимон Марциняк объяснил, почему не засчитал гол Альвареса в ворота Реала
🚨 Jan Oblak: “UEFA’s statement? No one is sure, no one knows exactly what it is. There’s an explanation, and from what I’ve been told, the image looks quite different from a real image, so no one knows exactly what it is.”@DAZN_ES pic.twitter.com/xejoMn4CdQ— Atletico Universe (@atletiuniverse) March 14, 2025
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