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Лига чемпионов
15 марта 2025, 09:39 |
583
0

Облак отреагировал на заявление УЕФА о матче Атлетико – Реал

Голкипер высказал свое мнение по поводу эпизода

15 марта 2025, 09:39 |
583
0
Облак отреагировал на заявление УЕФА о матче Атлетико – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Облак

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак прокомментировал официальное заявление УЕФА по поводу скандального пенальти Хулиана Альвареса в матче против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.

«Никто не уверен в ее содержании. Никто точно не знает, о чем там идет речь. Есть объяснения, и из того, что мне сказали, изображение выглядит совсем не так, как реальное, поэтому никто не может сказать наверняка, что именно произошло.

Честно говоря, в последние дни я старался не смотреть прессу, потому что представляю, что там пишут. Случившееся – это ситуация, для которой нужно иметь очень плохую удачу, а сопернику – очень хорошую. Так я это объясняю себе.

Произошло нечто, что, вероятно, случалось очень редко или, может, вообще никогда», — сказал Облак.

Ранее арбитр встречи Шимон Марциняк объяснил, почему не засчитал гол Альвареса в ворота Реала

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Ян Облак Лига чемпионов Атлетико Мадрид Реал Мадрид УЕФА Атлетико - Реал Мадрид Хулиан Альварес
Олег Вахоцкий Источник: X (Twitter)
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