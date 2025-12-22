Динамо приняло решение по скандальному игроку. Но есть проблема
Киевляне хотят отбить деньги за Бленуце
Киевское «Динамо» приняло решение расстаться с одним из нападающих. По информации источника, столичный клуб не против продать румынского форварда Владислава Бленуце, однако только при условии возврата средств, потраченных на его трансфер. Речь идет о двух миллионах евро, которые киевляне заплатили за игрока прошлым летом.
На данный момент ни один из потенциальных покупателей не готов выложить такую сумму за румынского нападающего. Из-за этого «Динамо» рассматривает вариант оставить футболиста в команде на вторую часть сезона и попытаться найти более выгодное трансферное предложение уже летом.
Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.
