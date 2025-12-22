Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известны пары 1/16 финала Кубка Франции: с кем сыграет ПСЖ с Забарным?
Кубок Франции
22 декабря 2025, 03:34 | Обновлено 22 декабря 2025, 03:35
68
0

Известны пары 1/16 финала Кубка Франции: с кем сыграет ПСЖ с Забарным?

Поединки французского турнира будут проведены с 10 по 11 января

22 декабря 2025, 03:34 | Обновлено 22 декабря 2025, 03:35
68
0
Известны пары 1/16 финала Кубка Франции: с кем сыграет ПСЖ с Забарным?
Getty Images/Global Images Ukraine

21 декабря окончательно сформировались пары 1/16 финала Кубка Франции.

Главный претендент на трофей ПСЖ с украинцем Иллей Забарным проведёт дерби против клуба «Пари».

«Мец» с бывшим игроком «Динамо» Георгием Цитаишвили дома примет «Монпелье».

Украинец Эдуард Соболь и его команда «Страсбур» отправятся в гости к «Авраншу» из Националь 2.

Матчи этого этапа французского турнира пройдут с 10 по 11 января.

Пары 1/16 финала Кубка Франции:

  • «Сошо» – «Марсель»
  • «Лилль» – «Лион»
  • «Нант» – «Ницца»
  • «Ле-Пюи-ан-Веле» – «Реймс»
  • «Сошо» – «Ланс»
  • «О Лионне» – «Лорьян»
  • «Монтрей» – «Амьен»
  • «Орлеан» – «Монако»
  • «Истр» – «Лаваль»
  • «Авранш» – «Страсбур»
  • «Ле-Ман» – «Нанси»
  • «Мец» – «Монпелье»
  • «Шантийи» – «Ренн»
  • «Бастия» – «Труа»
  • «Анже» – «Тулуза»
  • ПСЖ – «Париж»

По теме:
Без сенсаций. Определены все участники 1/16 финала Кубка Франции
Ворота на замке. Забарный получил высокую оценку за победу в Кубке Франции
БУРЯК: «The Best FIFA? Блохин оказался бы в этом списке»
Марсель Монако Страсбург Ницца Нант Кубок Франции по футболу Орлеан Амьен Лион Ренн ПСЖ Париж Сошо Реймс Лорьян Лилль Лаваль Нанси Ле-Ман Мец Монпелье Бастия Труа Анже Тулуза
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
Футбол | 21 декабря 2025, 09:45 6
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы

В клубе довольны прогрессом Тиаре

Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии
Футбол | 21 декабря 2025, 07:42 8
Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии
Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии

Оказывается, что Бленуце хотел подписать «Шальке»

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Футбол | 21.12.2025, 08:02
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Дьяволы без огня. Астон Вилла одолела МЮ, выиграв 10-й матч подряд
Футбол | 21.12.2025, 20:27
Дьяволы без огня. Астон Вилла одолела МЮ, выиграв 10-й матч подряд
Дьяволы без огня. Астон Вилла одолела МЮ, выиграв 10-й матч подряд
В Металлисте 1925 выступили с заявлением о трансфере игрока Динамо
Футбол | 22.12.2025, 02:02
В Металлисте 1925 выступили с заявлением о трансфере игрока Динамо
В Металлисте 1925 выступили с заявлением о трансфере игрока Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
20.12.2025, 07:22 5
Футбол
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
20.12.2025, 08:49 20
Футбол
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
21.12.2025, 09:21 1
Футбол
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
20.12.2025, 04:02 6
Футбол
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
20.12.2025, 09:44
Бокс
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
21.12.2025, 07:22 1
Бокс
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
20.12.2025, 15:44 11
Футбол
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
20.12.2025, 09:49
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем