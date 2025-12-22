Кубок Франции22 декабря 2025, 03:34 | Обновлено 22 декабря 2025, 03:35
68
0
Известны пары 1/16 финала Кубка Франции: с кем сыграет ПСЖ с Забарным?
Поединки французского турнира будут проведены с 10 по 11 января
22 декабря 2025, 03:34 | Обновлено 22 декабря 2025, 03:35
68
0
21 декабря окончательно сформировались пары 1/16 финала Кубка Франции.
Главный претендент на трофей ПСЖ с украинцем Иллей Забарным проведёт дерби против клуба «Пари».
«Мец» с бывшим игроком «Динамо» Георгием Цитаишвили дома примет «Монпелье».
Украинец Эдуард Соболь и его команда «Страсбур» отправятся в гости к «Авраншу» из Националь 2.
Матчи этого этапа французского турнира пройдут с 10 по 11 января.
Пары 1/16 финала Кубка Франции:
- «Сошо» – «Марсель»
- «Лилль» – «Лион»
- «Нант» – «Ницца»
- «Ле-Пюи-ан-Веле» – «Реймс»
- «Сошо» – «Ланс»
- «О Лионне» – «Лорьян»
- «Монтрей» – «Амьен»
- «Орлеан» – «Монако»
- «Истр» – «Лаваль»
- «Авранш» – «Страсбур»
- «Ле-Ман» – «Нанси»
- «Мец» – «Монпелье»
- «Шантийи» – «Ренн»
- «Бастия» – «Труа»
- «Анже» – «Тулуза»
- ПСЖ – «Париж»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 декабря 2025, 09:45 6
В клубе довольны прогрессом Тиаре
Футбол | 21 декабря 2025, 07:42 8
Оказывается, что Бленуце хотел подписать «Шальке»
Футбол | 21.12.2025, 08:02
Футбол | 21.12.2025, 20:27
Футбол | 22.12.2025, 02:02
Комментарии 0
Популярные новости
20.12.2025, 07:22 5
20.12.2025, 08:49 20
21.12.2025, 09:21 1
20.12.2025, 04:02 6
20.12.2025, 09:44
21.12.2025, 07:22 1
20.12.2025, 15:44 11
20.12.2025, 09:49