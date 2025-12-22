Известны пары 1/16 финала Кубка Франции: с кем сыграет ПСЖ с Забарным?

21 декабря окончательно сформировались пары 1/16 финала Кубка Франции.

Главный претендент на трофей ПСЖ с украинцем Иллей Забарным проведёт дерби против клуба «Пари».

«Мец» с бывшим игроком «Динамо» Георгием Цитаишвили дома примет «Монпелье».

Украинец Эдуард Соболь и его команда «Страсбур» отправятся в гости к «Авраншу» из Националь 2.

Матчи этого этапа французского турнира пройдут с 10 по 11 января.

Пары 1/16 финала Кубка Франции: