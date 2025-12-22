Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Худший игрок матча: оценки Ваната и Цыганкова за разгром в Ла Лиге
Испания
22 декабря 2025, 03:50 | Обновлено 22 декабря 2025, 03:51
Худший игрок матча: оценки Ваната и Цыганкова за разгром в Ла Лиге

«Жирона» вместе с украинцами опозорилась против «Атлетико»

Худший игрок матча: оценки Ваната и Цыганкова за разгром в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат (справа)

21 декабря состоялся поединок 17-го тура испанской Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Атлетико» Мадрид.

Местом проведения матча стала арена «Монтиливи» в Жироне.

Мадридский клуб подтвердил статус фаворита и разгромил соперника – 3:0.

После финального свистка статистический портал SofaScore признал капитана «Атлетико» Коке игроком матча. Опытный испанец отметился голом и получил 8,2 балла.

Украинские футболисты «Жироны» – Виктор Цыганков и Владислав Ванат – не впечатлили своей игрой, как и их команда в целом.

Цыганков за 71 минуту успел заработать 6.5 балла. Ванат, хотя и отыграл весь матч, записать игру в свой актив не сможет – худшая оценка в матче (6.1).

Оценки матча «Жирона» – «Атлетико» от SofaScore

Жирона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат Жирона - Атлетико оценки SofaScore
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
