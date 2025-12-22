Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпион Италии согласился заплатить за украинского игрока 25 миллионов евро
Италия
22 декабря 2025, 04:02 |
225
0

Чемпион Италии согласился заплатить за украинского игрока 25 миллионов евро

Итальянский «Наполи» хочет купить Батагова

22 декабря 2025, 04:02 |
225
0
Чемпион Италии согласился заплатить за украинского игрока 25 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Итальянский «Наполи», который ведет борьбу за титул в Серии А, заинтересован в переходе защитника «Трабзонспора» Арсения Батагова.

По данным местных СМИ, клуб готов выложить за украинского центрбека 25 миллионов евро. Тренер «Наполи» Антонио Конте особенно хочет видеть Батагова в составе.

23-летний Батагов, ростом 1,85 м, перешел в «Трабзонспор» из «Зари» в 2024 году за 1,83 млн евро. Его контракт рассчитан до 2028 года.

В сезоне 2025/26 он провел 15 матчей в чемпионате и отдал 2 голевые передачи. Рыночная стоимость игрока оценивается в 9 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавка.

По теме:
Шахтер может продать лучшего бомбардира команды. Известны подробности
Ливерпуль нацелился на бразильского суперталанта. Шахтер предложил €15 млн
Новости для Довбика: Рома близка к трансферу форварда. Речь о гранде АПЛ
трансферы Трабзонспор трансферы Серии A Арсений Батагов Милан - Наполи
Дмитрий Олийченко Источник: Karadeniz Gazetesi
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Футбол | 21 декабря 2025, 09:21 1
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято

Аргентинец мог вернуться в Аргентину

В Металлисте 1925 выступили с заявлением о трансфере игрока Динамо
Футбол | 22 декабря 2025, 02:02 0
В Металлисте 1925 выступили с заявлением о трансфере игрока Динамо
В Металлисте 1925 выступили с заявлением о трансфере игрока Динамо

Коротун рассказал о трансферных аппетитах харьковского гранда

Кубок африканских наций 2025. Состав групп, расписание матчей
Футбол | 21.12.2025, 18:31
Кубок африканских наций 2025. Состав групп, расписание матчей
Кубок африканских наций 2025. Состав групп, расписание матчей
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
Футбол | 21.12.2025, 14:08
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
Футбол | 21.12.2025, 09:45
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби Алонсо обратился к Лунину после того, как тот пропустил дважды в Кубке
Хаби Алонсо обратился к Лунину после того, как тот пропустил дважды в Кубке
20.12.2025, 06:42
Футбол
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
20.12.2025, 07:42 4
Футбол
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
21.12.2025, 17:11 8
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
21.12.2025, 08:02 3
Футбол
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
20.12.2025, 09:49
Бокс
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
20.12.2025, 15:44 11
Футбол
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
20.12.2025, 01:07 1
Футбол
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
20.12.2025, 08:49 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем