Чемпион Италии согласился заплатить за украинского игрока 25 миллионов евро

Итальянский «Наполи», который ведет борьбу за титул в Серии А, заинтересован в переходе защитника «Трабзонспора» Арсения Батагова.

По данным местных СМИ, клуб готов выложить за украинского центрбека 25 миллионов евро. Тренер «Наполи» Антонио Конте особенно хочет видеть Батагова в составе.

23-летний Батагов, ростом 1,85 м, перешел в «Трабзонспор» из «Зари» в 2024 году за 1,83 млн евро. Его контракт рассчитан до 2028 года.

В сезоне 2025/26 он провел 15 матчей в чемпионате и отдал 2 голевые передачи. Рыночная стоимость игрока оценивается в 9 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавка.