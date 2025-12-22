Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Чемпионат Португалии
Бенфика
22.12.2025 22:45 - : -
Фамаликау
Англия
22 декабря 2025, 04:01 | Обновлено 22 декабря 2025, 04:02
Бенфика – Фамаликау. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 декабря в 22:45 поединок чемпионата Португалии.

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

22 декабря лиссабонская «Бенфика» проведет поединок 15-го тура чемпионата Португалии против клуба «Фамаликау».

Местом проведения матча станет «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток раздастся в 22:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Бенфика – Фамаликау. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бенфика – Фамаликау
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Бенфика Фамаликау чемпионат Португалии по футболу смотреть онлайн Георгий Судаков Анатолий Трубин
