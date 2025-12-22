Англия22 декабря 2025, 04:01 | Обновлено 22 декабря 2025, 04:02
Бенфика – Фамаликау. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 декабря в 22:45 поединок чемпионата Португалии.
22 декабря лиссабонская «Бенфика» проведет поединок 15-го тура чемпионата Португалии против клуба «Фамаликау».
Местом проведения матча станет «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.
Стартовый свисток раздастся в 22:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
