ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Тиаго Силва нашел себе новый клуб в Европе

Португальский «Порту» официально объявил о подписании бразильского центрального защитника Тиаго Силвы.

Отмечается, что контракт 41-летнего футболиста рассчитан до завершения сезона 2025/26 с последующей возможностью продления сотрудничества еще на год.

Переход состоялся на правах свободного агента после того, как Тиаго Силва покинул «Флуминенсе».

Ранее Тиаго Силва долгое время защищал цвета таких клубов, как «Милан», «ПСЖ» и «Челси».

В 2025 году Тиаго Силва провел 46 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.