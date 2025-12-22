Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. АМОРИМ сделал тревожное заявление о будущем МЮ: «Придется страдать»
Англия
АМОРИМ сделал тревожное заявление о будущем МЮ: «Придется страдать»

Тренер прокомментировал проблемы в команде

АМОРИМ сделал тревожное заявление о будущем МЮ: «Придется страдать»
Getty Images/Global Images Ukraine

Рубен Аморим прокомментировал проблемы «Манчестер Юнайтед» с составом на фоне травм и отъезда ряда игроков на Кубок Африки.

В матче 17–го тура АПЛ «Астон Вилла» нанесла поражение «Манчестер Юнайтед» (2:1) в Бирмингеме.

«Что в январе делать нельзя, так это принимать поспешные решения и ошибаться. Иначе у нас снова будут ошибки. Если нам нужно страдать – клуб превыше всего. Конечно, нам нужны очки. Сейчас чувствуется, что страдать придется», – сказал главный тренер «МЮ».

Ранее Аморим прокомментировал ситуацию с игровым временем молодых футболистов «Манчестер Юнайтед».

По теме:
ЛИНГАРД – о Корее: «Никто не касался еды, пока не начал есть я»
Тренер Астон Виллы открыто рассказал о шансах на чемпионство
Манчестер Юнайтед теряет лидера: Что произошло с Бруном Фернандешем?
Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Астон Вилла Кубок африканских наций
Михаил Олексиенко Источник: Sky Sports
