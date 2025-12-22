АМОРИМ сделал тревожное заявление о будущем МЮ: «Придется страдать»
Тренер прокомментировал проблемы в команде
Рубен Аморим прокомментировал проблемы «Манчестер Юнайтед» с составом на фоне травм и отъезда ряда игроков на Кубок Африки.
В матче 17–го тура АПЛ «Астон Вилла» нанесла поражение «Манчестер Юнайтед» (2:1) в Бирмингеме.
«Что в январе делать нельзя, так это принимать поспешные решения и ошибаться. Иначе у нас снова будут ошибки. Если нам нужно страдать – клуб превыше всего. Конечно, нам нужны очки. Сейчас чувствуется, что страдать придется», – сказал главный тренер «МЮ».
Ранее Аморим прокомментировал ситуацию с игровым временем молодых футболистов «Манчестер Юнайтед».
