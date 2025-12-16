Аморим расставил точки: что мешает молодым в Манчестере

Рубен Аморим прокомментировал ситуацию с игровым временем молодых футболистов «Манчестер Юнайтед». Главный тренер манкунианцев объяснил, почему в текущем сезоне Кобби Мейну не выходил в стартовом составе.

20-летний полузащитник провел 10 матчей в АПЛ, однако ни разу не начинал игру с первых минут.

«В итоге все определяется тренировочным процессом и тем, как игрок проявляет себя в матчах.

Да, Кобби сейчас играет не так много, но возможности у него были, особенно в прошлом сезоне. Они были у всех.

[Харри] Амасс сейчас сталкивается с трудностями в Чемпионшипе, а Чидо [Оби-Мартин] не всегда выходит в старте команды до 21 года.

Все эти футболисты получали игровое время, даже когда многие требовали: «Увольте тренера». Как видите, меня это не беспокоит», – заявил Аморим.