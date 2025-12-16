АМОРИМ – о 4:4 с Борнмутом: «Это была безумная игра, но мы разочарованы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим назвал ничью с «Борнмутом» (4:4) в 16-м туре АПЛ разочаровывающей.

«Это действительно расстраивает. Мы очень огорчены. Матч был сумасшедшим. Может показаться, что два очка мы потеряли во втором тайме, но, на мой взгляд, это произошло еще в первом.

Мы доминировали и создали множество моментов. Хотелось уйти на перерыв с другим счетом. В итоге команда заслужила большего. Это был захватывающий матч для всех зрителей.

Фанаты, особенно на «Олд Траффорд», хотят побед, но им важно видеть вдохновляющую игру и хороший футбол. В определенные моменты нам это удавалось.

Игра была хорошей, но нам нужно быть более результативными, так как созданных моментов было очень много.

Ламменс провел действительно сильный матч. Обе команды имели шансы, но мы создавали больше возможностей. Нам необходимо научиться доводить игры до конца, так как подобные ситуации повторяются.

Это часть процесса. Мы стараемся делать все максимально хорошо, но иногда этого недостаточно», – сказал Аморим.